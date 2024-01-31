rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Ростовский юрист объяснил, что грозит автохамам, паркующимся в пешеходных зонах

Юрист объяснил, что грозит автохамам, паркующимся в пешеходных зонах Ростова

31 января 2024, 11:22
Фото: 1MI
Ростовский юрист объяснил, что грозит автохамам, паркующимся в пешеходных зонах
30 января ростовская полиция провела очередной массовый рейд на пешеходной улице Сержантова и эвакуировала автомобили нарушителей правил парковки. Ростовский юрист Оксана Малюта рассказала, что грозит за такое правонарушение.

Юрист объяснила, что за остановку или стоянку транспортных средств в пешеходной зоне автомобилистам грозит предупреждение или административный штраф от 500 до 1000 рублей.

«Помимо штрафа за парковку на пешеходной зоне, машину могут эвакуировать по одному из подходящих пунктов ст. 27.13 КоАП РФ. Это несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, запрещающими остановку или стоянку автомобиля, при их применении со знаком дополнительной информации, указывающим, что в зоне действия данных дорожных знаков осуществляется задержание автомобиля. Также нарушением считается остановка или стоянка автомобиля на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним (исключение — вынужденная остановка) либо нарушение правил остановки или стоянки автомобиля на тротуаре», — объясняет эксперт.

Житель Ростова на такси застрял в сугробе, угнал авто и снова застрял в сугробе
Узнать подробнее

Оксана Малюта предупреждает, что автомобилистам, которые сбили человека в пешеходной зоне может грозить уголовная ответственность, штраф, лишение права управления транспортным средством и лишение свободы.

Ранее RostovGazeta писала о том, какие штрафы за грязные и нечитаемые номера автомобилей.

Читайте также:
Умный переход на Стачки в Ростове собрал штрафов на 2 млн рублей за месяцРостовская полиция разобралась с нелегальной стоянкой на пешеходной улице СержантоваЮрист разъяснил, что делать жителям подтопленных домов в Ростовской области
#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Нарушение ПДД#Нарушения ПДД#Парковка автомобилей#Уголовное дело#Нарушения#Нелегальная парковка
Подпишитесь
Взрывотехников экстренно вызвали на станцию железной дороги в Новошахтинске
Сегодня, 07:50
Урбанист Зайцев призвал увеличить сумму штрафа за нелегальную парковку в Ростове
Сегодня, 07:54
Неадекватный сосед в Ростове устроил кошмарную жизнь семье с детьми
Сегодня, 07:20
Скончался бывший музыкант «Машины времени» из Ростова-на-Дону
Сегодня, 06:47
Морозы обещают в последний день января в Ростовской области
Сегодня, 05:58
«В зависимости»: почему процветает безнаказанность регоператоров Ростовской области
Вчера, 18:46