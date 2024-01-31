Юрист объяснил, что грозит автохамам, паркующимся в пешеходных зонах Ростова

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Юрист объяснила, что за остановку или стоянку транспортных средств в пешеходной зоне автомобилистам грозит предупреждение или административный штраф от 500 до 1000 рублей.
«Помимо штрафа за парковку на пешеходной зоне, машину могут эвакуировать по одному из подходящих пунктов ст. 27.13 КоАП РФ. Это несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, запрещающими остановку или стоянку автомобиля, при их применении со знаком дополнительной информации, указывающим, что в зоне действия данных дорожных знаков осуществляется задержание автомобиля. Также нарушением считается остановка или стоянка автомобиля на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним (исключение — вынужденная остановка) либо нарушение правил остановки или стоянки автомобиля на тротуаре», — объясняет эксперт.
Оксана Малюта предупреждает, что автомобилистам, которые сбили человека в пешеходной зоне может грозить уголовная ответственность, штраф, лишение права управления транспортным средством и лишение свободы.
Ранее RostovGazeta писала о том, какие штрафы за грязные и нечитаемые номера автомобилей.