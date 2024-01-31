Юрист объяснил, что грозит автохамам, паркующимся в пешеходных зонах Ростова

«Помимо штрафа за парковку на пешеходной зоне, машину могут эвакуировать по одному из подходящих пунктов ст. 27.13 КоАП РФ. Это несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, запрещающими остановку или стоянку автомобиля, при их применении со знаком дополнительной информации, указывающим, что в зоне действия данных дорожных знаков осуществляется задержание автомобиля. Также нарушением считается остановка или стоянка автомобиля на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним (исключение — вынужденная остановка) либо нарушение правил остановки или стоянки автомобиля на тротуаре», — объясняет эксперт.