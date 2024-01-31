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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Юрист Габович рассказал, как защитят должников от психологического давления в Ростове

Юрист сообщил, как приставы смогут защитить ростовчан от банковских коллекторов

31 января 2024, 15:49
Фото: blackest_wings666/cc by 2.0/flickr.com
Юрист Габович рассказал, как защитят должников от психологического давления в Ростове
Юрист Антон Габович сообщил RostovGazeta, что с февраля 2024 года служба судебных приставов получает право осуществлять контроль в отношении банков и микрофинансовых организаций (МФО), которые возвращают с ростовчан просроченную задолженность.

Юрист рассказывает, что в Ростовской области есть коллекторы, банки и микрофинансовые организации, которые самостоятельно занимаются возвратом долгов с заемщиков.

«И если раньше банки и МФО не входили в полномочия судебных приставов, то с первого февраля 2024 года судебные приставы начнут их контролировать. Будут проводить проверки, вести специальный реестр и так далее», — отмечает Антон Габович.

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Спикер делится мнением, что теперь должники станут защищенными.

«Раньше никто не мог вынести наказание, например, за то, что представители МФО оказывали психологическое давление на ростовчан, которые не возвращали деньги. Теперь должник сможет пожаловаться в службу судебных приставов для принятия мер к представителям финансовых организаций, которые возвращают подобными способами свои просроченные задолженности», — разъясняет эксперт.

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