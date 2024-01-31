Юрист сообщил, как приставы смогут защитить ростовчан от банковских коллекторов

«Раньше никто не мог вынести наказание, например, за то, что представители МФО оказывали психологическое давление на ростовчан, которые не возвращали деньги. Теперь должник сможет пожаловаться в службу судебных приставов для принятия мер к представителям финансовых организаций, которые возвращают подобными способами свои просроченные задолженности», — разъясняет эксперт.