Юрист сообщил, как приставы смогут защитить ростовчан от банковских коллекторов

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Юрист рассказывает, что в Ростовской области есть коллекторы, банки и микрофинансовые организации, которые самостоятельно занимаются возвратом долгов с заемщиков.
«И если раньше банки и МФО не входили в полномочия судебных приставов, то с первого февраля 2024 года судебные приставы начнут их контролировать. Будут проводить проверки, вести специальный реестр и так далее», — отмечает Антон Габович.
Спикер делится мнением, что теперь должники станут защищенными.
«Раньше никто не мог вынести наказание, например, за то, что представители МФО оказывали психологическое давление на ростовчан, которые не возвращали деньги. Теперь должник сможет пожаловаться в службу судебных приставов для принятия мер к представителям финансовых организаций, которые возвращают подобными способами свои просроченные задолженности», — разъясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, сколько кредитов набрали ростовчане в 2023 году.