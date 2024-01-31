Зарплаты дворников в Ростове выросли на четверть

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
В Ростове в 2023 году в 3,1 раза вырос спрос на курьеров. Эксперты связывают это с ростом популярности сервисов доставки.
«Сейчас сервисы доставки есть практически у каждого ритейлера, маркетплейса, заведения общепита. Доставка стала нормой жизни, и чтобы обеспечивать высокую скорость и расширять возможности доставки с точки зрения территории, необходимо больше курьеров, отсюда непрерывно растущий спрос на них», — рассказал RostovGazeta управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.
При этом работодатели идут на значительное повышение зарплат, чтобы привлечь соискателей в условиях огромного дефицита кадров и конкуренции за них. Доход курьеров составляет в среднем около 75 тысяч рублей.
Также остро не хватает в Ростове дворников. Спрос на них год к году вырос на 54%. При этом предлагаемые зарплаты увеличились на 25% и составляют сейчас примерно 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что зарплаты жителей Ростовской области выросли на 25% в 2023 году.