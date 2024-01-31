«Жила 16 лет, теперь на улице»: жильцам с Нариманова в Ростове отказали в выплатах

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
В Ростове продолжают решать проблему расселения жильцов обрушившегося дома на Нариманова. Собственники квартир там пришли 31 января на встречу с властями и депутатами. Некоторые из них пожаловались, что не могут получить компенсацию по потере имущества, так как не прописаны в доме.
«Моей маме 83 года, она в этом доме прожила 16 лет, она не прописана, но она собственник. И ей теперь не положено даже 10 тысяч. Она голая у меня сейчас, на улице!», — возмутилась одна из жительниц города.
Жильцы обращают внимание, что писали заявление на получение средств, однако проблему пока решить не удалось. Представитель администрации на встрече заверила, что передаст вопрос на рассмотрение, однако более точной информации дать не смогла.
Переживают жильцы многострадального дома и по другому поводу. В разрушенном здании осталась их дорогая техника, на которую в том числе брали кредиты. Забрать ее пока нет возможности, так как заходить внутрь дома опасно.
Сейчас специалисты заняты обследованием здания и в течение недели дадут вердикт, можно ли жильцам зайти внутрь, чтобы забрать свое имущество.