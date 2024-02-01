Банки не хотят повышать ставки по ипотечным кредитам

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
По состоянию на 1 июля 2023 года годовые темпы роста кредитного портфеля составляли 23 процента, а на 1 декабря 2023 года — 29 процентов. Такие данные привел экономист Андрей Бархота, пишет 56orb.ru.
Крупные банки удерживают ипотечные ставки на уровне, заданном в постановлении о льготной ипотеке. Таким образом они пытаются сохранить низкие ставки для заемщиков. Ключевая ставка по-прежнему держится на высоком уровне. Предпосылок к тому, что разница между рыночной и льготной ставками сократится, пока нет. Сейчас банки выставляют комиссии застройщикам, продающим квартиры по льготной ипотеке. Они объясняют это тем, что программа является убыточной в связи с высокими рыночными ставками на ипотечные кредиты. А девелоперы борются с кредитными организациями, и в отношении нескольких банков из-за подобных условий ФАС уже проводит проверку. Эта борьба ведет к тому, что российский рынок ипотеки может просто не оправиться от таких ударов.
По всем выданным кредитам правительство платит компенсацию на основании расчета, привязанного к ключевой ставке, ставке по программе, и дополнительного коэффициента. Об этом рассказал Сергей Гордейко, главный эксперт консалтинговой компании «Русипотека».
Он уточнил, что размер компенсации равен ключевой ставке плюс 1,5 процента и минус ставка по программе. Вначале было 2,5 процента, потом — 2 процента, сейчас — 1,5 процента. Как подсчитали в Минфине, такой компенсации должно хватить, чтобы сохранить рентабельность.
Однако в эти расчеты банк должен заложить и возможные риски, главные из которых просрочка и дефолты. Стоит отметить, что все это закладывается не на постоянных условиях, а в динамике. Банк России при этом никаких долгосрочных прогнозов по ставке не дает.
Ужесточаются требования регулятора и к выдаче кредитов по первоначальному взносу и предельной долговой нагрузке (ПДН). Устанавливая ограничения на входе, Центробанк предполагает улучшение кредитного портфеля.
Сейчас регулятор предлагает запретить выплаты по программам субсидирования всех ипотечных кредитов заемщикам с показателем ПДН более 50 процентов. Самые жесткие ограничения по кредитам действуют для клиентов с ПДН от 50 до 80 процентов, а также с ПДН более 80 процентов.
Эксперты пояснили, что, действуя таким образом, Центробанк оставляет возможность ипотечного кредитования только для россиян с уровнем дохода значительно выше среднего. При этом граждане с низкими доходами не могут приобрести собственное жилье в ипотеку. Отметим, что, по статистике, жилищные кредиты даже у самой закредитованной части населения отличаются самой высокой стабильностью по оплате.