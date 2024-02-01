Банки не хотят повышать ставки по ипотечным кредитам

Крупные банки удерживают ипотечные ставки на уровне, заданном в постановлении о льготной ипотеке. Таким образом они пытаются сохранить низкие ставки для заемщиков. Ключевая ставка по-прежнему держится на высоком уровне. Предпосылок к тому, что разница между рыночной и льготной ставками сократится, пока нет. Сейчас банки выставляют комиссии застройщикам, продающим квартиры по льготной ипотеке. Они объясняют это тем, что программа является убыточной в связи с высокими рыночными ставками на ипотечные кредиты. А девелоперы борются с кредитными организациями, и в отношении нескольких банков из-за подобных условий ФАС уже проводит проверку. Эта борьба ведет к тому, что российский рынок ипотеки может просто не оправиться от таких ударов.