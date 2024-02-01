Донские онкологи назвали виды рака, которым часто болеют жители Ростовской области

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
В четверг, 1 февраля, эксперты НМИЦ онкологии Минздрава России рассказали, что в 2023 году прирост онкологических заболеваний составил 1% по отношению к показателям 2022 года. Общее количество впервые выявленных случаев рака составило около 16 тысяч пациентов, при этом в ЮФО этот показатель составляет 70 тысяч случаев.
Гендиректор НМИЦ онкологии Минздрава России, доктор медицинских наук, главный онколог ЮФО Олег Кит рассказал, что в 2023 году жители Ростовской области мужского пола чаще всего болели раком предстательной железы, раком легких и раком кожи. У женщин в тройке самых распространенных типов рака оказались рак молочной железы, рак кожи и рак тела матки.
Для профилактики онкологических заболеваний дончанам рекомендуют регулярно проходить осмотры и диспансеризацию, следить за своим самочувствием, своевременно лечить хронические болезни и воспалительные процессы, а также отказаться от вредных привычек: курения, употребления алкоголя, не есть фастфуд. Кроме того, дончанам советуют вести активный образ жизни и заниматься спортом, чтобы улучшить общее состояние здоровья.
Ранее в Ростовской области резко выросло количество заболевших корью дончан.