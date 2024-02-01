Донские онкологи назвали виды рака, которым часто болеют жители Ростовской области

В четверг, 1 февраля, эксперты НМИЦ онкологии Минздрава России рассказали, что в 2023 году прирост онкологических заболеваний составил 1% по отношению к показателям 2022 года. Общее количество впервые выявленных случаев рака составило около 16 тысяч пациентов, при этом в ЮФО этот показатель составляет 70 тысяч случаев.