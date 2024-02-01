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Posted Сегодня, 17:42

Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:44

Updated Сегодня, 17:44

Донские онкологи назвали виды рака, которым часто болеют жители Ростовской области

Донские онкологи назвали виды рака, которым часто болеют жители Ростовской области

1 февраля 2024, 17:42
Фото: 1MI
Донские онкологи назвали виды рака, которым часто болеют жители Ростовской области

Эксперты назвали самые распространенные виды рака у жителей Ростовской области

Эксперты НМИЦ онкологии Минздрава России рассказали, какие виды рака чаще всего встречаются у жителей Ростовской области, об этом сообщили в пресс-службе исследовательского центра.

В четверг, 1 февраля, эксперты НМИЦ онкологии Минздрава России рассказали, что в 2023 году прирост онкологических заболеваний составил 1% по отношению к показателям 2022 года. Общее количество впервые выявленных случаев рака составило около 16 тысяч пациентов, при этом в ЮФО этот показатель составляет 70 тысяч случаев.

Гендиректор НМИЦ онкологии Минздрава России, доктор медицинских наук, главный онколог ЮФО Олег Кит рассказал, что в 2023 году жители Ростовской области мужского пола чаще всего болели раком предстательной железы, раком легких и раком кожи. У женщин в тройке самых распространенных типов рака оказались рак молочной железы, рак кожи и рак тела матки.

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Для профилактики онкологических заболеваний дончанам рекомендуют регулярно проходить осмотры и диспансеризацию, следить за своим самочувствием, своевременно лечить хронические болезни и воспалительные процессы, а также отказаться от вредных привычек: курения, употребления алкоголя, не есть фастфуд. Кроме того, дончанам советуют вести активный образ жизни и заниматься спортом, чтобы улучшить общее состояние здоровья.

Ранее в Ростовской области резко выросло количество заболевших корью дончан.

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