Эксперт рассказала о страшном влиянии пробок на качество воздуха в Ростове

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Она рассказала «Комсомольской правде — Ростов», что транспортные заторы часто бывают на въезде в Ростов, а также на выезде из Батайска. Кроме того, эксперт связала загрязнение воздуха с пыльными бурями, которые участились в последнее время.
«Транспортная активность могла повлиять и на загрязнение рек. Это связано с дождями, которые смывали стоки с земли, что могло привести к увеличению мутности», — уточнила собеседница.
Она добавила, что сейчас нельзя говорить о загрязнении рек промышленными отходами, так как предприятия в регионе не работают в таких масштабах.
Ранее стало известно, что выбоины провоцируют километры пробок на М-4 в Ростовской области.