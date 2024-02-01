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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Эксперт рассказала о страшном влиянии пробок на качество воздуха в Ростове

Эксперт рассказала о страшном влиянии пробок на качество воздуха в Ростове

1 февраля 2024, 13:32
Фото: 1MI
Эксперт рассказала о страшном влиянии пробок на качество воздуха в Ростове

Эксперт заявила, что пробки портят воздух в Ростовской области

В Ростове-на-Дону из-за загазованности во время пробок загрязняется воздух, сообщила эколог Ирина Черкашина.

Она рассказала «Комсомольской правде — Ростов», что транспортные заторы часто бывают на въезде в Ростов, а также на выезде из Батайска. Кроме того, эксперт связала загрязнение воздуха с пыльными бурями, которые участились в последнее время.

«Транспортная активность могла повлиять и на загрязнение рек. Это связано с дождями, которые смывали стоки с земли, что могло привести к увеличению мутности», — уточнила собеседница.

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Она добавила, что сейчас нельзя говорить о загрязнении рек промышленными отходами, так как предприятия в регионе не работают в таких масштабах.

Ранее стало известно, что выбоины провоцируют километры пробок на М-4 в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пробки#Батайск#Транспорт#Пыльные бури#Воздух#Дожди#Заторы#Загрязнение#Реки
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