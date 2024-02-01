Как изменятся цены на недвижимость в 2024 году

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В прошлом году наблюдался рост цен, который был вызван ускорением инфляции, увеличением спроса на ипотеку и ростом стоимости стройматериалов и услуг подрядных организаций, пишет pravda.ru.
Однако эксперты прогнозируют, что в текущем году инфляция начнет снижаться из-за ужесточения денежно-кредитной политики.
Представители Минэкономразвития и Центробанка также ожидают снижения инфляции к концу 2024 года. Снижение спроса на жилье связывают с ростом процентных ставок и менее выгодными условиями по льготной ипотеке на новостройки.
Таким образом, специалисты считают, что бум на рынке жилья завершился и спрос на недвижимость значительно снизится.