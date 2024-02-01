rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Как изменятся цены на недвижимость в 2024 году

1 февраля 2024, 13:52
Цены на недвижимость в 2024 году ожидается, что изменятся в результате нескольких факторов.

В прошлом году наблюдался рост цен, который был вызван ускорением инфляции, увеличением спроса на ипотеку и ростом стоимости стройматериалов и услуг подрядных организаций, пишет pravda.ru.

Однако эксперты прогнозируют, что в текущем году инфляция начнет снижаться из-за ужесточения денежно-кредитной политики.

Представители Минэкономразвития и Центробанка также ожидают снижения инфляции к концу 2024 года. Снижение спроса на жилье связывают с ростом процентных ставок и менее выгодными условиями по льготной ипотеке на новостройки.

Таким образом, специалисты считают, что бум на рынке жилья завершился и спрос на недвижимость значительно снизится.

Подпишитесь
В Ростовской области началась мощная подготовка системы оповещения людей
Сегодня, 06:32
Власти рассказали, с каких улиц будут эвакуировать машины в центре Ростова
Сегодня, 08:15
Пособия и выплаты повысят в Ростовской области с 1 февраля
Сегодня, 07:35
СТС судится с донскими бизнесменами из-за котиков из мультика
Сегодня, 07:36
Тарифы для фур повысят в Ростовской области с 1 февраля
Сегодня, 07:45
Власти рассказали, с каких улиц будут эвакуировать машины в центре Ростова
Сегодня, 08:15