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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Собак, хомяка и хамелеона вытащили из обрушившегося дома в Ростове

Как спасатели, рискуя жизнью, выносили умирающих кошек из рухнувшего дома в Ростове

1 февраля 2024, 15:43
Фото: rostovgazeta.ru
Собак, хомяка и хамелеона вытащили из обрушившегося дома в Ростове

Хомяка, ящерицу и кошек вытащили из обрушившегося дома в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону завершилась работа по спасению животных, запертых в частично обрушившемся доме. Как все происходило и кого удалось вытащить, в специальном репортаже RostovGazeta.

Напомним, что на Нариманова, 72/3 в Ростове на минувших выходных произошло обрушение здания, из-за чего людям пришлось экстренно выбегать из здания, а несколько животных оказались запертыми внутри без еды и воды.

В среду, 31 января, прошло собрание жильцов аварийного здания. Вместе с представителями власти они обсудили эту ситуацию. На тот момент уже почти пять дней питомцы находились внутри.

Утром в четверг, 1 января, жильцы рассказали корреспонденту RostovGazeta, что всю ночь выла собака. В результате волонтеры взяли на себя ответственность за спасение этих питомцев.

Утром в четверг, 1 января, жильцы рассказали корреспонденту RostovGazeta, что всю ночь выла собака. В результате волонтеры взяли на себя ответственность за спасение этих питомцев.Утром в четверг, 1 января, жильцы рассказали корреспонденту RostovGazeta, что всю ночь выла собака. В результате волонтеры взяли на себя ответственность за спасение этих питомцев.
Утром в четверг, 1 января, жильцы рассказали корреспонденту RostovGazeta, что всю ночь выла собака. В результате волонтеры взяли на себя ответственность за спасение этих питомцев.Утром в четверг, 1 января, жильцы рассказали корреспонденту RostovGazeta, что всю ночь выла собака. В результате волонтеры взяли на себя ответственность за спасение этих питомцев.
Утром в четверг, 1 января, жильцы рассказали корреспонденту RostovGazeta, что всю ночь выла собака. В результате волонтеры взяли на себя ответственность за спасение этих питомцев.Утром в четверг, 1 января, жильцы рассказали корреспонденту RostovGazeta, что всю ночь выла собака. В результате волонтеры взяли на себя ответственность за спасение этих питомцев.
Утром в четверг, 1 января, жильцы рассказали корреспонденту RostovGazeta, что всю ночь выла собака. В результате волонтеры взяли на себя ответственность за спасение этих питомцев.
Фото: rostovgazeta.ru

Вместе с командой спасателей, активисты вытаскивали животных через окна, поскольку входить в само здание небезопасно. Не забыли и зверушек, находящихся на верхних этажах, для чего использовали автолестницу.

Первой удалось вызволить кошку Алису, которая сама вылезла к спасателям через окно первого этажа. Вторым к спасателям выбежал кот, как только открыли двери подъезда.

Вместе с командой спасателей, активисты вытаскивают животных через окна, поскольку входить в само здание небезопасно.
Видео: rostovgazeta.ru
Появилось видео спасения животных из обрушившегося дома на Нариманова в Ростове
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Животных доставали в критическом состоянии. Спасатели отпаивали несчастных зверей водой. Один из неравнодушных жителей города доставил умирающего от обезвоживания котика в ближайшую клинику. Ветврачам удалось немного поднять давление коту, но животное до сих пор находится между жизнью и смертью.

Всего, по словам жильцов, в заточении могли находиться 13 животных. Кроме кошек из дома достали собаку, ящерицу и хомяка.

После спасательной операции власти города встретились с жильцами. Первый замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников сообщил, что все животные в здании спасены.

«Утром, вопреки всему, без спроса каких-либо силовых структур, приехали и вытащили всех оставшихся животных. Это собака, шесть кошек и хомяк. Спасатели написали расписки, что выполняют эту работу добровольно. Больше никто не согласился», — уточнил Овчинников.

«Утром, вопреки всему, без спроса каких-либо силовых структур, приехали и вытащили всех оставшихся животных. Это собака, шесть кошек и хомяк»«Утром, вопреки всему, без спроса каких-либо силовых структур, приехали и вытащили всех оставшихся животных. Это собака, шесть кошек и хомяк»
«Утром, вопреки всему, без спроса каких-либо силовых структур, приехали и вытащили всех оставшихся животных. Это собака, шесть кошек и хомяк»«Утром, вопреки всему, без спроса каких-либо силовых структур, приехали и вытащили всех оставшихся животных. Это собака, шесть кошек и хомяк»
«Утром, вопреки всему, без спроса каких-либо силовых структур, приехали и вытащили всех оставшихся животных. Это собака, шесть кошек и хомяк»
Фото: rostovgazeta.ru

Он добавил, что окна аккуратно вскрывали, после чего закрывали практически без повреждений. По его словам, пока заходить в здание нельзя, пока нет результатов экспертизы это может быть небезопасно.

Один из жильцов рассказал корреспонденту RostovGazeta, что его собака Мила провела взаперти шесть дней с момента эвакуации. Он объяснил, почему сразу не забрал животное.

Один из жильцов рассказал корреспонденту RostovGazeta, что его питомец Мила провел в здании шесть дней с момента эвакуации. Он объяснил, почему сразу не забрал животное.
Видео: rostovgazeta.ru

Собеседник рассказал, что его ввели в заблуждение спасатели, так как на момент эвакуации подъезд все еще был цел, а потому они считали, что можно будет вернуться позже за животными.

Кроме того, есть видео, на котором показан процесс спасения питомцев.

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