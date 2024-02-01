«Казачья флейта»: как на Дону создали музыкальный инструмент — окарину

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Вообще, окарина − это духовой музыкальный инструмент. В переводе с итальянского − «гусенок». Этот инструмент еще называют «свистулькой» и относят к свистковой сосудообразной флейте. А полифонические окарины, изготовленные Захаровым, особые и уникальные. Потому как эти музыкальные инструменты основаны на славянских и восточных ладах. Звучат эти окарины неповторимо и красиво.
Впервые об уникальной ростовской «казачьей флейте» я узнал еще в начале девяностых годов минувшего века.
Тогда, в 1993 году, известным режиссером Юрием Георгиевичем Калугиным на «Донтелефильме» был снят фильм о донских армянах «Мир пришедшим», где и звучала окарина Захарова.
В газете «Утро» (№ 181−182. 19−25.11.1993) ростовский режиссер, актер и журналист Владимир Давыдович Таршис писал, что полнометражный документальный фильм «Мир пришедшим» все же хочется назвать работой художественной − по воплощению. Владимир Давыдович подробно описывает снятую в фильме сцену работы над глиной мастера по керамике Олега Захарова: «Руки мастера мнут бесформенный кусок глины… Капли пота… Он лепит окарину… И подносит к губам уже готовую… У него есть имя − это Олег Захаров, он придумывает и создает эти уникальные музыкальные инструменты, на них во многом и выстроен музыкально-звуковой ряд фильма».
Таршис также пишет о мастерской работе кинооператора Эдуарда Кечеджияна и звукооператора Михаила Угарова. А в конце публикации приводит слова известного донского писателя Николая Матвеевича Егорова о том, что фильм «Мир пришедшим» − большая удача всей донской культуры.
С моей точки зрения, уникальность картины в том, что в ней отображена уходящая эпоха. В картине показаны портреты старых нахичеванцев и сюжеты о них. Нахичеванские особняки, которых больше нет…
Поэтому меня особо тронул авторский замысел режиссера, когда он показывает зрителям старые дома и семьи, некогда жившие в Нахичевани, и сравнивает их с домами и семьями, ныне живущими в этом районе. Очень трогательно. И, конечно, прав Таршис, когда пишет, что на удивительных звуках и мелодиях окарины во многом и выстроен музыкально-звуковой ряд фильма «Мир пришедшим». Словно Олег Захаров через этот загадочный музыкальный инструмент выразил армянскую душу, армянскую печаль и радость.
Действительно, поразительно, как благодаря таланту Олега Михайловича Захарова «казачья флейта» смогла передать уникальную многонациональную культуру Дона. На мой взгляд, это очень символично.
Георгий Багдыков