«Казачья флейта»: как на Дону создали музыкальный инструмент — окарину

В газете «Утро» (№ 181−182. 19−25.11.1993) ростовский режиссер, актер и журналист Владимир Давыдович Таршис писал, что полнометражный документальный фильм «Мир пришедшим» все же хочется назвать работой художественной − по воплощению. Владимир Давыдович подробно описывает снятую в фильме сцену работы над глиной мастера по керамике Олега Захарова: «Руки мастера мнут бесформенный кусок глины… Капли пота… Он лепит окарину… И подносит к губам уже готовую… У него есть имя − это Олег Захаров, он придумывает и создает эти уникальные музыкальные инструменты, на них во многом и выстроен музыкально-звуковой ряд фильма».