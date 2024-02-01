Левобережье в Ростове-на-Дону на пороге перемен

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В 2017 году появился стадион «Ростов-Арена». Именно стадион дал старт освоению левого берега.
1 мая 2018 года на левом берегу реки Дон был открыт парк «Левобережный». Работы по обустройству территории парка начались в 2017 году. Была проведена работа по прокладке аллей и велосипедных дорожек, установке скамеек и лавочек, а также посадке деревьев, кустарников и цветов.В парке есть оборудованные детские площадки с горками, песочницами и качелями. Здесь также предусмотрены зоны для активных игр на свежем воздухе. Протяжённость парка 1100 метров, начиная от Ворошиловского моста и заканчивая «Ростов Ареной». А на новой набережной открывается прекрасный вид на реку Дон.
В 2022 году на левом берегу началось строительство жилого микрорайона с комплексной застройкой. Он будет оборудован социальными объектами, такими как школа на 1100 мест, два детских сада на 200 мест каждый и поликлиника с возможностью обслуживания 150 человек в сутки. Основной особенностью проекта является создание обширного парка площадью 14 гектаров.
Другие планы по застройке включают в себя освоение участка площадью 96 гектаров в районе Гребного канала и водноспортивного кластера «Акватория». Микрорайон включает в себя 3 детских сада, 2 школы, поликлинику, а также подземные и надземные парковки на 7629 мест.
Другой участок площадью более 123 гектара, расположенный напротив памятника Тачанки, также планируется к застройке. Здесь предусмотрено строительство детских садов, школы, поликлиники, торгового и культурного центра. На южной части участка предусмотрено размещение гостиницы, ипподрома и физкультурно-спортивного комплекса.
На левом берегу также предполагается создание масштабного частного образовательного комплекса, который может стать крупнейшим в России. Впервые о планах построить там школу стало известно в апреле 2022 года. План включает строительство средней общеобразовательной школы на 3 000 учеников, детского сада, спального корпуса, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, спортивных площадок, школьного стадиона и парка для детей. Также предусмотрены подъездная дорога и парковка на 420 машино-мест. Общие инвестиции в этот проект оцениваются в 5 миллиардов рублей.
Планы также включают строительство ледового дворца с бассейном на пересечении улицы Левобережной и Восточного шоссе, а также многофункционального дворца спорта к юго-востоку от «Ростов Арены». На территории у гребного канала появится центр пятиборья.
В октябре 2023 года обсуждалось дорожное строительство в левобережной части Ростова. В планах проект, подразумевающий строительство дублёра улицы Левобережной, а также магистральных дорог от улицы Пойменной и Бориса Слюсаря, ведущих в жилую застройку, а также внутриквартальных проездов и улиц в зоне жилой застройки. В правительстве уверены, что увеличение полосности улицы Левобережная до четырёх позволит разделить транспортные потоки, движущиеся в разных направлениях.
Перед застройкой левобережья власти должны будут изучить гидрологию, смотреть и просчитывать, как во время опасных ситуаций будет вести себя вода. Будет необходимо делать насыпь и проводить работы по поднятию грунта над уровнем воды. Пойму нужно будет поднимать песчаными насыпями. Многие эксперты убеждены, что освоение пойменной территории станет большим шагом вперёд для развития динамично растущего города.
Источник: Телеграм-канал «Дон меняется»