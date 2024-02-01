Левобережье в Ростове-на-Дону на пороге перемен

Планы также включают строительство ледового дворца с бассейном на пересечении улицы Левобережной и Восточного шоссе, а также многофункционального дворца спорта к юго-востоку от «Ростов Арены». На территории у гребного канала появится центр пятиборья.

В октябре 2023 года обсуждалось дорожное строительство в левобережной части Ростова. В планах проект, подразумевающий строительство дублёра улицы Левобережной, а также магистральных дорог от улицы Пойменной и Бориса Слюсаря, ведущих в жилую застройку, а также внутриквартальных проездов и улиц в зоне жилой застройки. В правительстве уверены, что увеличение полосности улицы Левобережная до четырёх позволит разделить транспортные потоки, движущиеся в разных направлениях.