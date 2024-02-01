Обидчивого монтажника в Ростове будут судить за обрезанную страховку коллеги

По предварительной информации, осенью 2023 года обвиняемый поссорился со своим 47-летним коллегой. Оба мужчины выполняли работы по капремонту многоквартирного дома на проспекте Космонавтов в Ростове. После ссоры подозреваемый поднялся на крышу дома и перерезал страховку и основную веревку, помогающие его коллеге заниматься работами на высоте. В результате падения монтажник получил травмы разной степени тяжести, ему удалось выжить лишь благодаря помощи медиков.