Обидчивого монтажника в Ростове будут судить за обрезанную страховку коллеги

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В четверг, 1 февраля, в Ростове объявили, что местный житель предстанет перед судом из-за покушения на убийство коллеги.
По предварительной информации, осенью 2023 года обвиняемый поссорился со своим 47-летним коллегой. Оба мужчины выполняли работы по капремонту многоквартирного дома на проспекте Космонавтов в Ростове. После ссоры подозреваемый поднялся на крышу дома и перерезал страховку и основную веревку, помогающие его коллеге заниматься работами на высоте. В результате падения монтажник получил травмы разной степени тяжести, ему удалось выжить лишь благодаря помощи медиков.
После падения мужчины подозреваемый сбежал с места происшествия, полицейские прибыли в его дом, однако вместо сотрудничества фигурант дела начал угрожать правоохранителям ножом.
Сейчас в отношении дончанина возбудили уголовное дело, его заключили под стражу.
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