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Published Сегодня, 14:10

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Updated Сегодня, 14:12

Обидчивого монтажника в Ростове будут судить за обрезанную страховку коллеги

Обидчивого монтажника в Ростове будут судить за обрезанную страховку коллеги

1 февраля 2024, 14:10
Фото: wikimedia.org
Обидчивого монтажника в Ростове будут судить за обрезанную страховку коллеги
В Ростове мстительный монтажник обрезал страховку коллеги после ссоры, а после угрожал полиции ножом при задержании, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

В четверг, 1 февраля, в Ростове объявили, что местный житель предстанет перед судом из-за покушения на убийство коллеги.

По предварительной информации, осенью 2023 года обвиняемый поссорился со своим 47-летним коллегой. Оба мужчины выполняли работы по капремонту многоквартирного дома на проспекте Космонавтов в Ростове. После ссоры подозреваемый поднялся на крышу дома и перерезал страховку и основную веревку, помогающие его коллеге заниматься работами на высоте. В результате падения монтажник получил травмы разной степени тяжести, ему удалось выжить лишь благодаря помощи медиков.

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После падения мужчины подозреваемый сбежал с места происшествия, полицейские прибыли в его дом, однако вместо сотрудничества фигурант дела начал угрожать правоохранителям ножом.После падения мужчины подозреваемый сбежал с места происшествия, полицейские прибыли в его дом, однако вместо сотрудничества фигурант дела начал угрожать правоохранителям ножом.
После падения мужчины подозреваемый сбежал с места происшествия, полицейские прибыли в его дом, однако вместо сотрудничества фигурант дела начал угрожать правоохранителям ножом.После падения мужчины подозреваемый сбежал с места происшествия, полицейские прибыли в его дом, однако вместо сотрудничества фигурант дела начал угрожать правоохранителям ножом.
После падения мужчины подозреваемый сбежал с места происшествия, полицейские прибыли в его дом, однако вместо сотрудничества фигурант дела начал угрожать правоохранителям ножом.После падения мужчины подозреваемый сбежал с места происшествия, полицейские прибыли в его дом, однако вместо сотрудничества фигурант дела начал угрожать правоохранителям ножом.
После падения мужчины подозреваемый сбежал с места происшествия, полицейские прибыли в его дом, однако вместо сотрудничества фигурант дела начал угрожать правоохранителям ножом.После падения мужчины подозреваемый сбежал с места происшествия, полицейские прибыли в его дом, однако вместо сотрудничества фигурант дела начал угрожать правоохранителям ножом.
После падения мужчины подозреваемый сбежал с места происшествия, полицейские прибыли в его дом, однако вместо сотрудничества фигурант дела начал угрожать правоохранителям ножом.
Фото: Следком по РО

После падения мужчины подозреваемый сбежал с места происшествия, полицейские прибыли в его дом, однако вместо сотрудничества фигурант дела начал угрожать правоохранителям ножом.

Сейчас в отношении дончанина возбудили уголовное дело, его заключили под стражу.

Ранее в Ростовской области назвали самые востребованные профессии на рынке труда в 2024 году.

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