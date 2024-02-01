Почти 13 млрд руб потребовали от структуры закрывшейся в Ростове IKEA

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Иск передала межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1, она требует миллиарды рублей. Заявление в суд поступило в конце января.
На данный момент иск не принят к производству и подробности обращения пока не раскрываются.
Напомним, что в 2022 году IKEA приостановила работу в России, где местные жители покупали мебель и предметы интерьера. А после компания полностью ушла из страны, в том числе Ростова. А на прежнем месте организации в донской столице заработал магазин местного производителя мебели.
По информации СМИ, «ИKEA Торг» была эксклюзивным импортером товаров ритейлера до того, как он покинул страну.