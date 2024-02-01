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Почти 13 млрд руб потребовали от структуры закрывшейся в Ростове IKEA

Почти 13 млрд руб потребовали от структуры закрывшейся в Ростове IKEA

1 февраля 2024, 11:41
Фото: Pxhere
Почти 13 млрд руб потребовали от структуры закрывшейся в Ростове IKEA
Налоговая обратилась в суд с требованием взыскать 12,9 миллиарда рублей с компании «Икеа торг» после ухода головной компании из РФ, в том числе Ростовской области, говорится в материалах арбитражного суда.

Иск передала межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1, она требует миллиарды рублей. Заявление в суд поступило в конце января.

На данный момент иск не принят к производству и подробности обращения пока не раскрываются.

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Напомним, что в 2022 году IKEA приостановила работу в России, где местные жители покупали мебель и предметы интерьера. А после компания полностью ушла из страны, в том числе Ростова. А на прежнем месте организации в донской столице заработал магазин местного производителя мебели.

По информации СМИ, «ИKEA Торг» была эксклюзивным импортером товаров ритейлера до того, как он покинул страну.

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