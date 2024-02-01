Появилось видео спасения животных из обрушившегося дома на Нариманова в Ростове

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Из обрушившегося дома на Нариманова, 72/3 в Ростове пытаются спасти оставшихся там животных. Питомцев во время ЧП в субботу не успели вынести из здания. Голодные животные находятся уже несколько дней.
Их спасение организовал приют «Забытые сердца». Вместе со спасателями волонтеры достают питомцев через окна — заходить в сам подъезд строго запрещено из-за мер безопасности. К зданию в ближайшее время подгонят спецмашину с лестницей, чтобы забрать животных с верхних этажей.
К настоящему часу с первого этажа удалось достать кошку Алису. Истощенное животное вылезло к спасателям через окно. Также один кот сам выбежал из дома, как только спасатели открыли дверь подъезда.
Ранее RostovGazeta рассказала, как юная спортсменка потеряла все в завалах дома в Ростове.