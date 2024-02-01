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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Появилось видео спасения животных из обрушившегося дома на Нариманова в Ростове

Появилось видео спасения животных из обрушившегося дома на Нариманова в Ростове

1 февраля 2024, 09:38
Фото: rostovgazeta.ru
Появилось видео спасения животных из обрушившегося дома на Нариманова в Ростове
Как минимум, двух кошек удалось спасти из дома на Нариманова, 72/3 в Ростове, рассказывает с места событий корреспондент RostovGazeta.

Из обрушившегося дома на Нариманова, 72/3 в Ростове пытаются спасти оставшихся там животных. Питомцев во время ЧП в субботу не успели вынести из здания. Голодные животные находятся уже несколько дней.

Их спасение организовал приют «Забытые сердца». Вместе со спасателями волонтеры достают питомцев через окна — заходить в сам подъезд строго запрещено из-за мер безопасности. К зданию в ближайшее время подгонят спецмашину с лестницей, чтобы забрать животных с верхних этажей.

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К настоящему часу с первого этажа удалось достать кошку Алису.
Видео: rostovgazeta.ru

К настоящему часу с первого этажа удалось достать кошку Алису. Истощенное животное вылезло к спасателям через окно. Также один кот сам выбежал из дома, как только спасатели открыли дверь подъезда.

Ранее RostovGazeta рассказала, как юная спортсменка потеряла все в завалах дома в Ростове.

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