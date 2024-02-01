«Расплавлял органы»: врач назвал болезнь погибшей на Falcon жительницы Волгодонска

Обстоятельства трагической гибели Анны и Анатолия Евсюковых из Волгодонска продолжают устанавливать. Супруги летели из Таиланда в Москву частным санитарным рейсом на борту Falcon-10. Самолет разбился в горах Афганистана. Анна и Анатолий — единственные, кто погибли в катастрофе. Четыре члена экипажа, включая пилотов и медбрата, выжили.