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«Расплавлял органы»: врач назвал болезнь погибшей на Falcon жительницы Волгодонска

«Расплавлял органы»: врач назвал болезнь погибшей на Falcon жительницы Волгодонска

1 февраля 2024, 11:21
Фото: 1MI
«Расплавлял органы»: врач назвал болезнь погибшей на Falcon жительницы Волгодонска

Врач распознал болезнь разбившейся на Falcon-10 Анны Евсюковой из Волгодонска

ОРВИ вкупе со стафилококковой инфекцией могли стать причиной тяжелого состояния погибшей Анны Евсюковой из Волгодонска, рассказал «АиФ» главный врач ГБУЗ МО «Домодедовская центральная городская больница» Андрей Осипов.

Обстоятельства трагической гибели Анны и Анатолия Евсюковых из Волгодонска продолжают устанавливать. Супруги летели из Таиланда в Москву частным санитарным рейсом на борту Falcon-10. Самолет разбился в горах Афганистана. Анна и Анатолий — единственные, кто погибли в катастрофе. Четыре члена экипажа, включая пилотов и медбрата, выжили.

В Москву самолет летел, чтобы доставить Анну к врачам. В Таиланде уже болевшая ОРВИ женщина подхватила другую инфекцию. У нее стали отказывать органы, почти месяц она находилась под ИВЛ.

В Москву доставят тела супругов из Волгодонска, разбившихся в горах Афганистана
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У нее стали отказывать органы, почти месяц она находилась под ИВЛ.У нее стали отказывать органы, почти месяц она находилась под ИВЛ.
У нее стали отказывать органы, почти месяц она находилась под ИВЛ.
Фото: 1MI

Врач Андрей Осипов рассказал, что Анну из тайской больницы выписывали с диагнозом стафилококковый эпидермолиз с осложнениями в виде развития септического шока. Он объяснил, что ослабленный ОРВИ организм не выдержал стафилококковую инфекцию. Ее Анна, вероятно, подхватила, съев местные продукты.

«У меня были пациенты, у которых стафилококк буквально расплавлял органы. Да, они превращались в кашу», — рассказывает о тяжелом течении болезни Осипов.

Отметим, официально родственники Евсюковой о ее диагнозе не заявляли.

Ранее RostovGazeta рассказала, что известно о супругах, погибших в Афганистане.

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