«Расплавлял органы»: врач назвал болезнь погибшей на Falcon жительницы Волгодонска

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Обстоятельства трагической гибели Анны и Анатолия Евсюковых из Волгодонска продолжают устанавливать. Супруги летели из Таиланда в Москву частным санитарным рейсом на борту Falcon-10. Самолет разбился в горах Афганистана. Анна и Анатолий — единственные, кто погибли в катастрофе. Четыре члена экипажа, включая пилотов и медбрата, выжили.
В Москву самолет летел, чтобы доставить Анну к врачам. В Таиланде уже болевшая ОРВИ женщина подхватила другую инфекцию. У нее стали отказывать органы, почти месяц она находилась под ИВЛ.
Врач Андрей Осипов рассказал, что Анну из тайской больницы выписывали с диагнозом стафилококковый эпидермолиз с осложнениями в виде развития септического шока. Он объяснил, что ослабленный ОРВИ организм не выдержал стафилококковую инфекцию. Ее Анна, вероятно, подхватила, съев местные продукты.
«У меня были пациенты, у которых стафилококк буквально расплавлял органы. Да, они превращались в кашу», — рассказывает о тяжелом течении болезни Осипов.
Отметим, официально родственники Евсюковой о ее диагнозе не заявляли.
Ранее RostovGazeta рассказала, что известно о супругах, погибших в Афганистане.