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Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Регулярный мордобой: водитель школьного автобуса избил детей в Ростовской области

Регулярный мордобой: водитель школьного автобуса избил детей в Ростовской области

1 февраля 2024, 08:19
Фото: 1MI
Регулярный мордобой: водитель школьного автобуса избил детей в Ростовской области

Водитель школьного автобуса избил детей в Ростовской области

В Аксайском районе организована проверка по факту нападения водителя автобуса на несовершеннолетних, рассказали в МВД Ростовской области.

В хуторе Верхнеподпольный водитель школьного автобуса ввязался в конфликт с подростками. На камеру попал момент, как мужчина подходит к школьнику и бьет его, а затем наносит несколько ударов его знакомому. Водителя пыталась утихомирить стоящая рядом женщина, однако он на эти попытки никак не реагировал. Почему мужчина решил избить подростков, неизвестно.

«Газета.ру» пишет, что это не первый подобный инцидент с участием водителя. Ранее он дал пощечину ученику средней школы. Также у него был конфликт с другой учащейся. Когда ее отец пришел в школу, чтобы поговорить с водителем, тот напал на него с отверткой.

Полиция занялась мужчиной, сделавшим себе харакири на камеру в Батайске
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Регулярный мордобой: водитель школьного автобуса избил детей в Ростовской области
Видео: t.me/rostovrnd

В полиции рассказали, что знают о происшествии и уже организовали по его факту проверку.

Ранее неадекватный сосед в Ростове устроил кошмарную жизнь семье с детьми.

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