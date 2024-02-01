Регулярный мордобой: водитель школьного автобуса избил детей в Ростовской области

«Газета.ру» пишет, что это не первый подобный инцидент с участием водителя. Ранее он дал пощечину ученику средней школы. Также у него был конфликт с другой учащейся. Когда ее отец пришел в школу, чтобы поговорить с водителем, тот напал на него с отверткой.