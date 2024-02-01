Ростовчане рассказали, как в роще на Береговой в Ростове разрастается свалка

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Напомним, что зеленую зону практически в центре Ростова рядом с жилым комплексом «Державинский» еще в прошлом году облюбовали нелегальные возчики мусора.
Жители окрестных домов рассказывают, что строительные и обувные отходы, старые коробки в рощу на улице Береговой возят с завидным постоянством. Не стала исключением даже праздничная новогодняя ночь, за которую привезли очередную гору отходов.
«Свалку с остатками обувного производства до сих пор так и не убрали. Более того, регулярно к ней подкидывают новые горы. Роща возле нашего жилого комплекса зарастает мусором, превращаясь в настоящий полигон для отходов», — отмечает Сергей Кабаненко.
Проживающие в жилом комплексе сходятся во мнении, что собственник территории, вероятно, не заинтересован в поддержании порядка на территории. Иначе уже давно был бы установлен шлагбаум, не позволяющий мусоровозам проезжать в рощу.
Редакция RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию Пролетарского района. Информация выясняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему эксперты считают, что «мусорная реформа» провалилась в донском крае.