Ростовчане рассказали, как в роще на Береговой в Ростове разрастается свалка

«Свалку с остатками обувного производства до сих пор так и не убрали. Более того, регулярно к ней подкидывают новые горы. Роща возле нашего жилого комплекса зарастает мусором, превращаясь в настоящий полигон для отходов», — отмечает Сергей Кабаненко.