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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Как в роще на Береговой в Ростове появились строительные блоки

Ростовчане рассказали, как в роще на Береговой в Ростове разрастается свалка

1 февраля 2024, 14:01
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru
Как в роще на Береговой в Ростове появились строительные блоки
Очередные горы мусора снова завезли в рощу на Береговой в Ростове, сообщил RostovGazeta житель близлежащего дома Сергей Кабаненко.

Напомним, что зеленую зону практически в центре Ростова рядом с жилым комплексом «Державинский» еще в прошлом году облюбовали нелегальные возчики мусора.

Жители окрестных домов рассказывают, что строительные и обувные отходы, старые коробки в рощу на улице Береговой возят с завидным постоянством. Не стала исключением даже праздничная новогодняя ночь, за которую привезли очередную гору отходов.

В новогоднюю ночь в Ростове мусор с обувной фабрики вывалили в рощу
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«Свалку с остатками обувного производства до сих пор так и не убрали. Более того, регулярно к ней подкидывают новые горы. Роща возле нашего жилого комплекса зарастает мусором, превращаясь в настоящий полигон для отходов», — отмечает Сергей Кабаненко.

Роща возле ЖК "Державинский" в Ростове зарастает мусоромРоща возле ЖК "Державинский" в Ростове зарастает мусором
Роща возле ЖК "Державинский" в Ростове зарастает мусором
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru

Проживающие в жилом комплексе сходятся во мнении, что собственник территории, вероятно, не заинтересован в поддержании порядка на территории. Иначе уже давно был бы установлен шлагбаум, не позволяющий мусоровозам проезжать в рощу.

Редакция RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию Пролетарского района. Информация выясняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему эксперты считают, что «мусорная реформа» провалилась в донском крае.

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