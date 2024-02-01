Синоптик Назарова заявила, что погода удивит ростовчан в феврале

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Она рассказала Bloknot-rostov, что средняя температура воздуха будет примерно такая же, как обычно, но количество осадков окажется больше.
В первой половине февраля ожидается мокрый снег, а на юге и в Ростове могут быть ливни. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до –8 градусов, а днем будет от –3 до +5 градусов. Во второй половине первой декады, с 6 по 10 февраля, потеплеет. Днем температура может достигать +8 градусов Цельсия. Ночью в Ростове и на юге региона похолодает до +3 градусов, а на севере региона возможны слабые морозы.
Во второй половине февраля, по словам Назаровой, также возможен мокрый снег и дожди. В дневное время ожидается температура воздуха от 0 до +5 градусов Цельсия, а ночью от 0 до –5 градусов Цельсия. На севере региона могут быть морозы до –14 градусов Цельсия.
А вот к концу февраля ожидается резкое потепление. Через регион пройдет теплый южный фронт, который принесет временное, но значительное потепление. На севере Ростовской области температура поднимется до +6 градусов Цельсия, а в других территориях воздух прогреется до +13 градусов Цельсия.
Ранее стало известно, что климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области.