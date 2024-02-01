Синоптик Назарова заявила, что погода удивит ростовчан в феврале

В первой половине февраля ожидается мокрый снег, а на юге и в Ростове могут быть ливни. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до –8 градусов, а днем будет от –3 до +5 градусов. Во второй половине первой декады, с 6 по 10 февраля, потеплеет. Днем температура может достигать +8 градусов Цельсия. Ночью в Ростове и на юге региона похолодает до +3 градусов, а на севере региона возможны слабые морозы.