СК проверит жалобы на водителя автобуса, избившего детей в Ростовской области

Напомним, в четверг, 1 февраля, в Ростовской области в соцсетях опубликовали возмутительное видео, на котором крупный мужчина, водитель школьного автобуса, подошел к подросткам, беседовавшим с женщиной. Мужчина ударил в голову первого мальчика, после чего напал на второго подростка, ударив его несколько раз, пока женщина пыталась остановить его, удерживая за руку.