СК проверит жалобы на водителя автобуса, избившего детей в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Напомним, в четверг, 1 февраля, в Ростовской области в соцсетях опубликовали возмутительное видео, на котором крупный мужчина, водитель школьного автобуса, подошел к подросткам, беседовавшим с женщиной. Мужчина ударил в голову первого мальчика, после чего напал на второго подростка, ударив его несколько раз, пока женщина пыталась остановить его, удерживая за руку.
Уже вечером следователи заявили, что начали доследственную проверку из-за видео, на кадрах которого взрослый мужчина избивает подростков. В ходе процессуальной проверки предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также причины нападения мужчины на детей.
«По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, сколько водителей нужно нанять транспортным компаниям Ростова для полного выпуска автобусов, троллейбусов и трамваев на маршруты.