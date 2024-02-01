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Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

СК проверит жалобы на водителя автобуса, избившего детей в Ростовской области

СК проверит жалобы на водителя автобуса, избившего детей в Ростовской области

1 февраля 2024, 18:04
Фото: Изображение Midjourney
СК проверит жалобы на водителя автобуса, избившего детей в Ростовской области
В Ростовской области проведут проверку в отношении водителя, подозреваемого в нападении на несовершеннолетних пассажиров автобуса, об этом сообщили в пресс-службе донского СУ СК РФ.

Напомним, в четверг, 1 февраля, в Ростовской области в соцсетях опубликовали возмутительное видео, на котором крупный мужчина, водитель школьного автобуса, подошел к подросткам, беседовавшим с женщиной. Мужчина ударил в голову первого мальчика, после чего напал на второго подростка, ударив его несколько раз, пока женщина пыталась остановить его, удерживая за руку.

Регулярный мордобой: водитель школьного автобуса избил детей в Ростовской области
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Уже вечером следователи заявили, что начали доследственную проверку из-за видео, на кадрах которого взрослый мужчина избивает подростков. В ходе процессуальной проверки предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также причины нападения мужчины на детей.

«По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, сколько водителей нужно нанять транспортным компаниям Ростова для полного выпуска автобусов, троллейбусов и трамваев на маршруты.

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