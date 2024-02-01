«Сказали, запустят»: житель рухнувшего дома в Ростове рассказал, почему бросил собаку

Напомним, на минувших выходных в Ворошиловском районе Ростова обрушился подъезд. Более 140 семей лишились дома и теперь ждут расселений, однако появились и другие серьезные проблемы. Во время ЧС люди были вынуждены оставить своих питомцев и эвакуироваться из здания самостоятельно. Только спустя шесть дней из дома удалось забрать более 10 животных.