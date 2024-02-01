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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

«Сказали, запустят»: житель рухнувшего дома в Ростове рассказал, почему бросил собаку

«Сказали, запустят»: житель рухнувшего дома в Ростове рассказал, почему бросил собаку

1 февраля 2024, 13:34
Фото: rostovgazeta.ru
«Сказали, запустят»: житель рухнувшего дома в Ростове рассказал, почему бросил собаку

Ростовчанин рассказал, почему его собака и кот провели в аварийном доме 6 дней

В Ростове жилец аварийного дома на Нариманова Руслан рассказал, почему его питомцы оказались заперты в разрушающемся здании на шесть дней, об этом он сообщил корреспонденту RostovGazeta.

Напомним, на минувших выходных в Ворошиловском районе Ростова обрушился подъезд. Более 140 семей лишились дома и теперь ждут расселений, однако появились и другие серьезные проблемы. Во время ЧС люди были вынуждены оставить своих питомцев и эвакуироваться из здания самостоятельно. Только спустя шесть дней из дома удалось забрать более 10 животных.

Житель аварийного дома на улице Нариманова Руслан рассказал журналистам, что его питомец Мила провела в здании шесть дней с момента эвакуации жителей 27 января.

«Еще кошка и кот были, кошку не нашли, а кота мама забрала», — рассказал ростовчанин, не выпуская из рук золотистую собаку, которая послушно сидела в объятьях владельца. — «Кот в бешенстве, голодненький, наверное. Так живые, нормальные. Так, соседи в районе 15 животных забрали вроде как».

«Сказали, запустят»: житель рухнувшего дома в Ростове рассказал, почему бросил собаку
Видео: rostovgazeta.ru
Появилось видео спасения животных из обрушившегося дома на Нариманова в Ростове
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В ответ на вопрос журналистов, почему сразу не удалось забрать животных, Руслан рассказал, что его ввели в заблуждение спасатели. На момент эвакуации его подъезд все еще был цел, а потому они считали, что мужчина сможет вернуться за животными в воскресенье.

«Пожарным говорю: нас еще запустят туда? [прим. редакции — спасатели отвечают] Я думаю, да. Завтра придете, ваш подъезд целый», — процитировал разговор Руслан.

Ранее стало известно, что животных удалось спасти с помощью волонтеров и спасателей.

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