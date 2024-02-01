«Сказали, запустят»: житель рухнувшего дома в Ростове рассказал, почему бросил собаку

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Напомним, на минувших выходных в Ворошиловском районе Ростова обрушился подъезд. Более 140 семей лишились дома и теперь ждут расселений, однако появились и другие серьезные проблемы. Во время ЧС люди были вынуждены оставить своих питомцев и эвакуироваться из здания самостоятельно. Только спустя шесть дней из дома удалось забрать более 10 животных.
Житель аварийного дома на улице Нариманова Руслан рассказал журналистам, что его питомец Мила провела в здании шесть дней с момента эвакуации жителей 27 января.
«Еще кошка и кот были, кошку не нашли, а кота мама забрала», — рассказал ростовчанин, не выпуская из рук золотистую собаку, которая послушно сидела в объятьях владельца. — «Кот в бешенстве, голодненький, наверное. Так живые, нормальные. Так, соседи в районе 15 животных забрали вроде как».
В ответ на вопрос журналистов, почему сразу не удалось забрать животных, Руслан рассказал, что его ввели в заблуждение спасатели. На момент эвакуации его подъезд все еще был цел, а потому они считали, что мужчина сможет вернуться за животными в воскресенье.
«Пожарным говорю: нас еще запустят туда? [прим. редакции — спасатели отвечают] Я думаю, да. Завтра придете, ваш подъезд целый», — процитировал разговор Руслан.
Ранее стало известно, что животных удалось спасти с помощью волонтеров и спасателей.