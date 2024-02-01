Сотрудницу техникума в Волгодонске будут судить за взятки от нерадивого студента

По предварительной информации, с 2021 по 2023 годы подозреваемая получала от студента посредника взятки за сдачу экзаменов и зачетов. Кроме аттестации без фактической проверки знаний студент получил защиту от отчисления за свои постоянные прогулы. В общей сложности сотрудник техникума получил от студента более 170 тысяч рублей.