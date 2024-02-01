Сотрудницу техникума в Волгодонске будут судить за взятки от нерадивого студента

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Представители донского Следственного управления объявили, что сотрудница техникума в Волгодонске стала подозреваемой в деле о коррупции.
По предварительной информации, с 2021 по 2023 годы подозреваемая получала от студента посредника взятки за сдачу экзаменов и зачетов. Кроме аттестации без фактической проверки знаний студент получил защиту от отчисления за свои постоянные прогулы. В общей сложности сотрудник техникума получил от студента более 170 тысяч рублей.
Сейчас следователи продолжают изучать обстоятельства совершенного преступления, также планируется избрать меру пресечения в отношении сотрудницы образовательной организации.
Дела последника и взяткодателя также поступили в суд для дальнейшего рассмотрения.
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