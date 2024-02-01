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Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Сотрудницу техникума в Волгодонске будут судить за взятки от нерадивого студента

Сотрудницу техникума в Волгодонске будут судить за взятки от нерадивого студента

1 февраля 2024, 15:01
Фото: 1MI
Сотрудницу техникума в Волгодонске будут судить за взятки от нерадивого студента
В Ростовской области сотрудницу техникума собираются судить за взятки от студента, который прогуливал занятия и не сдавал зачеты и экзамены, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Представители донского Следственного управления объявили, что сотрудница техникума в Волгодонске стала подозреваемой в деле о коррупции.

По предварительной информации, с 2021 по 2023 годы подозреваемая получала от студента посредника взятки за сдачу экзаменов и зачетов. Кроме аттестации без фактической проверки знаний студент получил защиту от отчисления за свои постоянные прогулы. В общей сложности сотрудник техникума получил от студента более 170 тысяч рублей.

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Сейчас следователи продолжают изучать обстоятельства совершенного преступления, также планируется избрать меру пресечения в отношении сотрудницы образовательной организации.

Дела последника и взяткодателя также поступили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в Ростовской области простили дончанку, которая пыталась купить права в ГИБДД.

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