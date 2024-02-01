Стал известен маршрут автобуса из Ростова в Стамбул

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
Протяженность маршрута составит 2,8 тысячи километров, отправляться транспорт будет от вокзала «Ростов-Главный». Далее он поедет через Семикаракорск, Зимовники, Сальск, Пятигорск и Нальчик.
Планируется, что автобусы будут отправляться во вторник, пятницу и воскресенье. Максимальное количество автобусов составит четыре, все они будут большими.
Согласно планам, транспорт будет курсировать круглый год.
Ранее перевозчик объяснил, почему водитель выгнал сироту из автобуса в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах в Ростове.