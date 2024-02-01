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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Из Ростова в Стамбул автобусные рейсы хотят сделать постоянными

Стал известен маршрут автобуса из Ростова в Стамбул

1 февраля 2024, 05:53
Фото: 1MI

Из Ростова в Стамбул автобусные рейсы хотят сделать постоянными

Минтранспорта России получило заявление по поводу автобусного рейса, который должен соединить Ростов и Стамбул, говорится в документах ведомства.

Протяженность маршрута составит 2,8 тысячи километров, отправляться транспорт будет от вокзала «Ростов-Главный». Далее он поедет через Семикаракорск, Зимовники, Сальск, Пятигорск и Нальчик.

Планируется, что автобусы будут отправляться во вторник, пятницу и воскресенье. Максимальное количество автобусов составит четыре, все они будут большими.

Перевозчик объяснил, почему водитель выгнал сироту из автобуса в Ростове
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Согласно планам, транспорт будет курсировать круглый год.

Ранее перевозчик объяснил, почему водитель выгнал сироту из автобуса в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, что водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах в Ростове.

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