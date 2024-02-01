СТС судится с донскими бизнесменами из-за котиков из мультика

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
За последние пару месяцев в судебные тяжбы оказались вовлечены десятки предпринимателей. С них требуют различные суммы денег.
Так, от Екатерины Ивановой телеканал хочет получить 100 тысяч рублей. Он требует компенсацию за нарушением исключительных прав на товарный знак.
Речь идет об использовании изображений «Коржика», «Компота», «Карамельки», «Мамы» и «Папы». Персонажи с такими именами есть в мультфильме «Три кота».
Но пока решений по новым искам нет.
Ранее ростовскому бизнесмену разрешили не отдавать 12 млн долларов банку из Украины. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого суд взыскал с ростовского племзавода почти 2 млрд рублей долгов.