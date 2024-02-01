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Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

СТС судится с донскими бизнесменами из-за котиков

СТС судится с донскими бизнесменами из-за котиков из мультика

1 февраля 2024, 07:36
Фото: Freepik
СТС судится с донскими бизнесменами из-за котиков

СТС требует от донских бизнесменов деньги за использование чужих изображений

Компания «Сеть телевизионных станций» обратилась в суд к нескольким бизнесменам из Ростовской области, говорится в материалах арбитражного суда.

За последние пару месяцев в судебные тяжбы оказались вовлечены десятки предпринимателей. С них требуют различные суммы денег.

Так, от Екатерины Ивановой телеканал хочет получить 100 тысяч рублей. Он требует компенсацию за нарушением исключительных прав на товарный знак.

Речь идет об использовании изображений «Коржика», «Компота», «Карамельки», «Мамы» и «Папы». Персонажи с такими именами есть в мультфильме «Три кота».

Суд взыскал с ростовского племзавода почти 2 млрд рублей долгов
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Но пока решений по новым искам нет.

Ранее ростовскому бизнесмену разрешили не отдавать 12 млн долларов банку из Украины. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого суд взыскал с ростовского племзавода почти 2 млрд рублей долгов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Банк#Украина#Мультфильм#Арбитражный суд#Товарный знак#Происшествия
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