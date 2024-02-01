Тарифы для фур повысят в Ростовской области с 1 февраля

Росавтодор заверяет грузоперевозчиков, что деньги от повышенных тарифов будут тратить на капитальный ремонт дорог. Там рассказали, что в прошлом году в Федеральный дорожный фонд благодаря «Платону» поступило 49 миллиардов рублей.