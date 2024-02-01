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Published Сегодня, 07:45

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Updated Сегодня, 07:48

Тарифы для большегрузов повысят в Ростовской области с 1 февраля

Тарифы для фур повысят в Ростовской области с 1 февраля

1 февраля 2024, 07:45
Фото: 1MI
Тарифы для большегрузов повысят в Ростовской области с 1 февраля
Тарифы государственной системы «Платон» увеличат в Ростовской области и других регионах, предупредил Росавтодор.

Грузоперевозчикам увеличат тарифы для большегрузов. С 1 февраля размер платы по системе «Платон» составит 3,05 рубля за один километр пробега.

Росавтодор заверяет грузоперевозчиков, что деньги от повышенных тарифов будут тратить на капитальный ремонт дорог. Там рассказали, что в прошлом году в Федеральный дорожный фонд благодаря «Платону» поступило 49 миллиардов рублей.

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Напомним, размер платы для большегрузов меняют в начале каждого года, опираясь на данные Росстата об уровне инфляции.

Ранее водители написали петицию к Путину из-за огромных ям на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.

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#Россия#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Происшествия
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