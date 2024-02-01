Тарифы для фур повысят в Ростовской области с 1 февраля

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Грузоперевозчикам увеличат тарифы для большегрузов. С 1 февраля размер платы по системе «Платон» составит 3,05 рубля за один километр пробега.
Росавтодор заверяет грузоперевозчиков, что деньги от повышенных тарифов будут тратить на капитальный ремонт дорог. Там рассказали, что в прошлом году в Федеральный дорожный фонд благодаря «Платону» поступило 49 миллиардов рублей.
Напомним, размер платы для большегрузов меняют в начале каждого года, опираясь на данные Росстата об уровне инфляции.
Ранее водители написали петицию к Путину из-за огромных ям на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.