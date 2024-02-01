В Ростове дефицит водителей общественного транспорта составил 53%

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на департамент транспорта Ростова рассказал, что в настоящий момент кадровый дефицит в сфере пассажироперевозок составил 53%. Для обслуживания маршрутов общественного транспорта не хватает 992 водителей. При этом наибольший дефицит персонала наблюдается среди водителей автобусов, перевозчикам не хватает 865 сотрудников. Еще 72 человек не хватает для выпуска на линию троллейбусов, 55 водителей — для выпуска трамваев.