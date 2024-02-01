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Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

В Ростове дефицит водителей общественного транспорта составил 53%

В Ростове дефицит водителей общественного транспорта составил 53%

1 февраля 2024, 16:57
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове дефицит водителей общественного транспорта составил 53%

Власти Ростова заявили, что общественному транспорту не хватает тысячи водителей

В Ростове для полноценного выпуска общественного транспорта на линию не хватает тысячи водителей, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на департамент транспорта Ростова рассказал, что в настоящий момент кадровый дефицит в сфере пассажироперевозок составил 53%. Для обслуживания маршрутов общественного транспорта не хватает 992 водителей. При этом наибольший дефицит персонала наблюдается среди водителей автобусов, перевозчикам не хватает 865 сотрудников. Еще 72 человек не хватает для выпуска на линию троллейбусов, 55 водителей — для выпуска трамваев.

По словам представителей департамента транспорта, плановое количество водителей автобусов составляет 1884 человека, еще 133 человека должны управлять троллейбусами, 101 — трамваями.

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Однако из-за дефицита персонала выпускать транспорт на маршруты по плану не удается, потому водителей начали искать за границей. Сейчас, чтобы привлечь в сферу новые кадры, было принято решение увеличить зарплаты водителей общественного транспорта, размер зарплат колеблется от 62,7 до 80,3 тысячи рублей в зависимости от вида транспорта. Кроме того, водителям предоставили возможность получить служебное жилье.

Ранее в Ростовской области водитель школьного автобуса избил несовершеннолетних.

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