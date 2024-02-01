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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Госэкспертиза одобрила ремонт трех фонтанов в Ростове

В Ростове отремонтируют три фонтана

1 февраля 2024, 14:26
Фото: Polina8395/cc by sa/wiki
Госэкспертиза одобрила ремонт трех фонтанов в Ростове

Госэкспертиза одобрила ремонт трех фонтанов в Ростове

В Ростове отремонтируют три фонтана, расположенных в Железнодорожном районе и центре города, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В среду, 31 января, ГАУ РО «Госэкспертиза» опубликовало три положительных заключения, которые позволят провести капитальный ремонт трех фонтанов на территории Ростова-на-Дону.

Первым станет ремонт декоративного фонтана «Фантазия», расположенного на Рабочей площади в Железнодорожном районе Ростова. Этот фонтан три года стоял без ремонта, однако сейчас его проект уже одобрили. Вероятно, работы начнутся, как только УБиЛХ Ростова найдет на это средства.

Вторым объектом ремонта станет фонтана «Лира», который находится в переулке Нахичеванском, 40а. Власти обещали привести его в порядок к лету 2024 года, фонтан представляет особую ценность из-за своей уникальной мозаики.

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Последнее заключение одобрило капремонт фонтана «Покровский», который находится по адресу Кировский проспект, 34. Фонтан находится в Покровском сквере напротив музыкального театра Ростова.

Сроки ремонта и объем средств, выделенных на проведение работ, пока неизвестны.

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