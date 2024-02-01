В Ростове отремонтируют три фонтана

Первым станет ремонт декоративного фонтана «Фантазия», расположенного на Рабочей площади в Железнодорожном районе Ростова. Этот фонтан три года стоял без ремонта, однако сейчас его проект уже одобрили. Вероятно, работы начнутся, как только УБиЛХ Ростова найдет на это средства.