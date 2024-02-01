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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Уже 160 жителей Ростовской области заболели корью с начала года

В Ростовской области фиксируют мощную вспышку заболеваемости корью

1 февраля 2024, 12:51
Фото: 1MI
Уже 160 жителей Ростовской области заболели корью с начала года

В Ростовской области корью заболели 160 человек

В Ростовской области за январь корью заболели 160 местных жителей, об этом сообщили донские власти.

Портал «Interfax.Юг» со ссылкой на замруководителя управления Роспотребнадзора по Ростовской области Екатерину Ерганову рассказал, что за первый месяц 2024 года в регионе корью заболели 160 дончан. При этом за первые девять месяцев 2023 года в Ростовской области корью заболели около 130 человек, а за весь прошлый год — 375 местных жителей.

По словам представителя Роспотребнадзора, ситуация с заболеваемостью корью остается напряженной, при этом большая часть пациентов (более 80%) — дети.

Самые высокие показатели заболеваемости зафиксировали в Ростове-на-Дону, на южную столицу пришлось более 62% заболевших с начала 2024 года. Все эти люди не были вакцинированы или имеют неизвестный прививочный анамнез.

Напомним, корь является острым инфекционным вирусным заболеванием, которое сопровождается высоким уровнем заразности, температурой до 40,5 градуса Цельсия, а также воспалением слизистых, конъюктивитом и сыпью. Заболевшим рекомендуют не заниматься самолечением, а немедленно обратиться к врачам за помощью.

Ранее стало известно, что более 630 дончан заболели коклюшем в 2023 году.

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