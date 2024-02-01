В Ростовской области фиксируют мощную вспышку заболеваемости корью

Портал «Interfax.Юг» со ссылкой на замруководителя управления Роспотребнадзора по Ростовской области Екатерину Ерганову рассказал, что за первый месяц 2024 года в регионе корью заболели 160 дончан. При этом за первые девять месяцев 2023 года в Ростовской области корью заболели около 130 человек, а за весь прошлый год — 375 местных жителей.