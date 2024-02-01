В Ростовской области жители спасают животных, бьют детей и грозятся взорвать УК

По предварительной информации, в хуторе Верхнеподпольном опубликовали видео с камер наблюдения. Водитель автобуса напал на школьника, ударив его, после чего начал наносить удары и его товарищу. Мужчину пыталась успокоить женщина, однако даже на ее просьбы дончанин реагировать не стал. Причины подобной агрессии остались неизвестны.