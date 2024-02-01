В Ростовской области жители спасают животных, бьют детей и грозятся взорвать УК

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
В четверг, 1 февраля, сотрудники УФСБ России по Ростовской области объявили, что суд вынес приговор по делу дончанки, которая грозила взорвать управляющую компанию своего дома.
По предварительной информации, шахтинку Сталину Косякову обвинили в распространении ложной информации об актах терроризма. В августе 2023 года женщина позвонила в дежурную часть полиции и заявила, что готова взорвать здание УК из-за необоснованно высоких коммунальных платежей. Полиция выехала на вызов, однако взрывные устройства в здании обнаружены не были.
В отношении женщины возбудили уголовное дело, суд вынес решение признать Косякову виновной в заведомо ложном сообщении о теракте и приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.
Еще одной важной новостью дня стал конфликт между водителем школьного автобуса и подростками в Ростовской области.
В ГУ МВД Ростовской области заявили, что организовали проверку из-за инцидента в Аксайском районе, где водитель школьного автобуса напал на несовершеннолетних.
По предварительной информации, в хуторе Верхнеподпольном опубликовали видео с камер наблюдения. Водитель автобуса напал на школьника, ударив его, после чего начал наносить удары и его товарищу. Мужчину пыталась успокоить женщина, однако даже на ее просьбы дончанин реагировать не стал. Причины подобной агрессии остались неизвестны.
Портал «Газета.ру» со ссылкой на собственные источники сообщила, что это не первый подобный инцидент. Раньше водитель дал пощечину подростку и начал конфликт с другой ученицей, после напав на отца девочки с отверткой.
В полиции подтвердили информацию о произошедшем и объявили, что начали проверку в отношении агрессивного водителя.
Самой важной новостью дня стало спасение животных из разрушающегося дома в Ворошиловском районе Ростова.
Напомним, еще на прошлой неделе на улице Нариманова, 72/3 стала разрушаться пятиэтажка, построенная в 1963 году. Жильцов пришлось срочно эвакуировать, и у них не было возможности забрать с собой питомцев.
Спустя шесть дней в Ростове с помощью спасателей и волонтеров началась операция по вызволению домашних животных из аварийного дома. По словам владельцев, в здании находились около 13 животных, среди них кошки, собаки, хомяки и ящерица. Заходить в дом запрещено из-за угрозы обрушения, поэтому вызволить животных могли только через окна.
К вечеру 1 февраля удалось спасти практически всех домашних любимцев, кроме одной потерявшейся кошки. Сейчас питомцы находятся на попечении ветеринаров или уже воссоединились со своими хозяевами.