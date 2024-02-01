В Таганрогском заливе четырех детей унесло в море на дрейфующей льдине

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
В четверг, 1 февраля, около 20.00 мск экстренные службы получили сигнал о помощи, в районе лодочной станции «Михайловской» откололась одна из льдин, по которой гуляли дети. Сильный ветер унес льдину с детьми вглубь Таганрогского залива, на сто метров от берега.
Спасатели на катере на воздушной подушке быстро добрались до подростков, забрали их и доставили к берегу.
Все время спасательной операции подростки 16 и 14 лет разговаривали с сотрудниками МЧС, по прибытию на берег детей уже ждали врачи, однако никому из несовершеннолетних помощь не потребовалась.
Дончанам напоминают, что во время перепадов температуры лед становится опасным, а потому выходить на него категорически запрещено. В случае, если вам требуется помощь спасателей, вы можете позвонить им по телефону 112.
Ранее стало известно, что в январе в Ростовской области утонули пять человек.