rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Власти рассказали, с каких улиц будут эвакуировать машины в центре Ростова

Власти рассказали, с каких улиц будут эвакуировать машины в центре Ростова

1 февраля 2024, 08:15
Фото: rostov-gorod.ru
Власти рассказали, с каких улиц будут эвакуировать машины в центре Ростова

С Халтуринского в Ростове начнут эвакуировать припаркованные авто

В центральной части Ростова-на-Дону установят знак, предупреждающий об эвакуации автомобилей, сообщили в департаменте автодорог.

Речь идет о переулке Халтуринский на участке от дома № 206 до улицы Дранко. В данный момент здесь действует запрет на остановку и парковку автомобилей.

Теперь здесь установят дорожный знак, который будет предупреждать о возможной эвакуации машин. Он появится с 3 февраля.

Огромная пробка на 17 км снова парализовала движение на трассе М-4 «Дон»
Узнать подробнее

Кроме того, в этот день ограничат движение по улице Зоологическая от Футбольной до строения по Зоологической №3. Также это коснется улицы Футбольной на участке от Курской до ул. Саратовской.

Ранее ростовская полиция разобралась с нелегальной стоянкой на пешеходной улице Сержантова.

Читайте также:
Огромная пробка на 17 км снова парализовала движение на трассе М-4 «Дон»Движение парализовано на М-4 «Дон» из-за ДТП с трактором. Показываем на карте заторНеработающие светофоры парализовали движение на Западном в Ростове
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Парковка
Подпишитесь
В Ростовской области началась мощная подготовка системы оповещения людей
Сегодня, 06:32
Пособия и выплаты повысят в Ростовской области с 1 февраля
Сегодня, 07:35
СТС судится с донскими бизнесменами из-за котиков из мультика
Сегодня, 07:36
Тарифы для фур повысят в Ростовской области с 1 февраля
Сегодня, 07:45