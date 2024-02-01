Власти рассказали, с каких улиц будут эвакуировать машины в центре Ростова

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Речь идет о переулке Халтуринский на участке от дома № 206 до улицы Дранко. В данный момент здесь действует запрет на остановку и парковку автомобилей.
Теперь здесь установят дорожный знак, который будет предупреждать о возможной эвакуации машин. Он появится с 3 февраля.
Кроме того, в этот день ограничат движение по улице Зоологическая от Футбольной до строения по Зоологической №3. Также это коснется улицы Футбольной на участке от Курской до ул. Саратовской.
Ранее ростовская полиция разобралась с нелегальной стоянкой на пешеходной улице Сержантова.