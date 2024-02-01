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Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Власти Ростова объяснили, почему такая низкая компенсация за жилье на Нариманова

Жильцам рухнувшего дома на Нариманова в Ростове предложили судиться за компенсации

1 февраля 2024, 15:48
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова объяснили, почему такая низкая компенсация за жилье на Нариманова

Власти Ростова объяснили маленькие компенсации за жилье на Нариманова

В Ростове власти ответили на жалобы жильцов на маленькие компенсации за недвижимость в аварийном доме на улице Нариманова, об этом рассказали во время собрания с владельцами квартир в разрушенном доме.

Напомним, в минувшую субботу, 27 января, на территории Ворошиловского района Ростова начала разрушаться одна из пятиэтажек. ЧС произошло в аварийном доме на улице Нариманова, 72/3 поздним вечером, жильцы были вынуждены убежать из дома буквально в том, в чем были, не взяв ни вещей, ни своих питомцев. Уже в понедельник, 29 января, власти объявили, что рассчитали размер компенсаций за жилье и предложили собственникам расселение, однако с размером выплат согласились только 12 из 155 семей.

На собрании жильцов с властями, где присутствовал корреспондент RostovGazeta, один из местных жителей заявил, что размер выплат не позволит приобрести даже «однушку».

«Озвучили сумму: от миллиона до 1,2 миллиона получит каждый. Хорошо, но что делать, если сейчас однокомнатная квартира стоит три-пять миллионов. Что мы, жители этого дома, купим? Хотелось бы конкретный ответ от вас получить», — обратился к властям один из жильцов.

Видео: rostovgazeta.ru

В ответ на это власти объяснили, что оценка проводится в соответствии с методическими рекомендациями, этим занимается нанятый оценщик.

«Этим занимается не администрация, дальше эта оценка утверждается в комиссии. У вас есть право согласиться с оценкой, либо оспорить ее в суде в течение трех месяцев», — объяснил директор департамента строительства Юрий Черевиченко, заметив, что каждую семью будут рассматривать в индивидуальном порядке.

«Если у кого-то будут основания состоять на учете, то, возможно, мы будем выкупать с учетом нуждаемости», — добавил представитель администрации.

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