Жильцам рухнувшего дома на Нариманова в Ростове предложили судиться за компенсации

Напомним, в минувшую субботу, 27 января, на территории Ворошиловского района Ростова начала разрушаться одна из пятиэтажек. ЧС произошло в аварийном доме на улице Нариманова, 72/3 поздним вечером, жильцы были вынуждены убежать из дома буквально в том, в чем были, не взяв ни вещей, ни своих питомцев. Уже в понедельник, 29 января, власти объявили, что рассчитали размер компенсаций за жилье и предложили собственникам расселение, однако с размером выплат согласились только 12 из 155 семей.