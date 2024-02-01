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Published Сегодня, 06:49

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Updated Сегодня, 06:51

Посчитали унылой: в Ростове запретили в переходах рекламу с медитативной музыкой

Власти Ростова убрали из переходов рекламу, от которой люди хотели рыдать

1 февраля 2024, 06:49
Фото: rostovgazeta.ru
Посчитали унылой: в Ростове запретили в переходах рекламу с медитативной музыкой
Власти Ростова по просьбе горожан убрали из подземных переходов рекламу школы медитаций, подробностями этой истории поделился «Молот».

Жители Ростова пожаловались на рекламу школы медитаций в подземных переходах города. Рекламное объявление не понравилось им из-за весьма унылого музыкального сопровождения.

Один из горожан написал: «Добавьте, что ли, повеселее музыку, каждый раз через переход идешь и рыдать хочется».

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В администрации города рассказали, что реклама транслируется в переходам на основании договора между МУП по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений города и тем или иным юрлицом.

«Отбор звуковой рекламы осуществляется владельцем оборудования звуковой рекламы», — уточнили в пресс-службе.

После жалоб горожан звуковую рекламу школы медитации прекратили.

Ранее сообщалось, что в Ростове потратят 146 миллионов рублей на капремонт подземного перехода с мозаикой.

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