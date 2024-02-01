Власти Ростова убрали из переходов рекламу, от которой люди хотели рыдать

В администрации города рассказали, что реклама транслируется в переходам на основании договора между МУП по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений города и тем или иным юрлицом.



«Отбор звуковой рекламы осуществляется владельцем оборудования звуковой рекламы», — уточнили в пресс-службе.