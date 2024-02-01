Власти Ростова убрали из переходов рекламу, от которой люди хотели рыдать

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Жители Ростова пожаловались на рекламу школы медитаций в подземных переходах города. Рекламное объявление не понравилось им из-за весьма унылого музыкального сопровождения.
Один из горожан написал: «Добавьте, что ли, повеселее музыку, каждый раз через переход идешь и рыдать хочется».
В администрации города рассказали, что реклама транслируется в переходам на основании договора между МУП по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений города и тем или иным юрлицом.
«Отбор звуковой рекламы осуществляется владельцем оборудования звуковой рекламы», — уточнили в пресс-службе.
После жалоб горожан звуковую рекламу школы медитации прекратили.
Ранее сообщалось, что в Ростове потратят 146 миллионов рублей на капремонт подземного перехода с мозаикой.