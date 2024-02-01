Волонтеры пытаются спасти животных из рухнувшего дома на Нариманова в Ростове

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Утром 1 февраля волонтеры и казаки прибыли к аварийному дому на Нариманова, 72/3. В обрушившемся здании остались питомцы эвакуированных жильцов. По уточненным данным, внутри находится, как минимум, 13 животных. Среди них кошки, собаки, ящерицы и хомячки. Вынести их из дома во время обрушения не успели. Они находятся внутри уже почти неделю.
Глава приюта «Забытые сердца» Татьяна Макарова рассказала, что доставать животных будут с помощью спасателей. Они запретили входить в дом через подъезд, а потому придется бить окна, чтобы вызволить питомцев. К зданию подгонят спецмашину с лестницей. Спасатели опасаются, что здание может снова обрушиться.
На месте также находятся хозяева животных и другие активисты.
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