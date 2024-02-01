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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:13

Волонтеры пытаются спасти животных из дома на Нариманова, 72/3 в Ростове

Волонтеры пытаются спасти животных из рухнувшего дома на Нариманова в Ростове

1 февраля 2024, 09:08
Фото: rostovgazeta.ru
Волонтеры пытаются спасти животных из дома на Нариманова, 72/3 в Ростове
Волонтеры приюта «Забытые сердца» прибыли спасти животных из обрушившегося дома на Нариманова в Ростове, о ситуации с места событий рассказывает корреспондент RostovGazeta.

Утром 1 февраля волонтеры и казаки прибыли к аварийному дому на Нариманова, 72/3. В обрушившемся здании остались питомцы эвакуированных жильцов. По уточненным данным, внутри находится, как минимум, 13 животных. Среди них кошки, собаки, ящерицы и хомячки. Вынести их из дома во время обрушения не успели. Они находятся внутри уже почти неделю.

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Глава приюта «Забытые сердца» Татьяна Макарова рассказала, что доставать животных будут с помощью спасателей.Глава приюта «Забытые сердца» Татьяна Макарова рассказала, что доставать животных будут с помощью спасателей.
Глава приюта «Забытые сердца» Татьяна Макарова рассказала, что доставать животных будут с помощью спасателей.
Фото: rostovgazeta.ru

Глава приюта «Забытые сердца» Татьяна Макарова рассказала, что доставать животных будут с помощью спасателей. Они запретили входить в дом через подъезд, а потому придется бить окна, чтобы вызволить питомцев. К зданию подгонят спецмашину с лестницей. Спасатели опасаются, что здание может снова обрушиться.

На месте также находятся хозяева животных и другие активисты.

Ранее RostovGazeta рассказала, какие еще авариные дома в Ростове ждут сноса в 2024 году.

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