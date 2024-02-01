Волонтеры пытаются спасти животных из рухнувшего дома на Нариманова в Ростове

Утром 1 февраля волонтеры и казаки прибыли к аварийному дому на Нариманова, 72/3. В обрушившемся здании остались питомцы эвакуированных жильцов. По уточненным данным, внутри находится, как минимум, 13 животных. Среди них кошки, собаки, ящерицы и хомячки. Вынести их из дома во время обрушения не успели. Они находятся внутри уже почти неделю.