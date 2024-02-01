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Жительница Шахт угрожала взорвать здание УК из-за высоких цен на «коммуналку»

Жительница Шахт угрожала взорвать здание УК из-за высоких цен на «коммуналку»

1 февраля 2024, 10:27
Фото: 1MI
Жительница Шахт угрожала взорвать здание УК из-за высоких цен на «коммуналку»
Сталину Косякову из Шахт осудили за ложное сообщение об акте терроризма, рассказали в управлении ФСБ по Ростовской области.

В августе этого года в дежурную часть полиции поступил звонок от жительницы Шахт. Она угрожала подорвать здание управляющей компании из-за необоснованно высоких коммунальных платежей. Правоохранительные органы отреагировали на вызов, но взрывных устройств в здании и на территории УК не нашли.

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Позже оперативники выяснили, что звонок в дежурную службу совершила местная жительница Сталина Косякова. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Городской суд, рассмотрев материалы дела, признал Косякову виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Ранее полицию и спасателей вызвали к ТЦ в Ростове из-за брелока в виде гранаты.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Уголовное дело#Ростов#Происшествия
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