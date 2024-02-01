Жительница Шахт угрожала взорвать здание УК из-за высоких цен на «коммуналку»

В августе этого года в дежурную часть полиции поступил звонок от жительницы Шахт. Она угрожала подорвать здание управляющей компании из-за необоснованно высоких коммунальных платежей. Правоохранительные органы отреагировали на вызов, но взрывных устройств в здании и на территории УК не нашли.