Жительница Шахт угрожала взорвать здание УК из-за высоких цен на «коммуналку»

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В августе этого года в дежурную часть полиции поступил звонок от жительницы Шахт. Она угрожала подорвать здание управляющей компании из-за необоснованно высоких коммунальных платежей. Правоохранительные органы отреагировали на вызов, но взрывных устройств в здании и на территории УК не нашли.
Позже оперативники выяснили, что звонок в дежурную службу совершила местная жительница Сталина Косякова. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Городской суд, рассмотрев материалы дела, признал Косякову виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
Ранее полицию и спасателей вызвали к ТЦ в Ростове из-за брелока в виде гранаты.