Бастрыкин отреагировал на жалобы об избиении детей водителем автобуса на Дону

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Жалобы в Интернете появились от жителей хутора Верхнеподпольного в Аксайском районе. Они заявили, что водитель автобуса избивает их детей.
Сейчас в региональном УСКР проводятся проверочные мероприятия. Теперь Бастрыкин поручил доложить о ходе и промежуточных результатах проверки.
«Председателю СК России будет доложено о проверке по факту совершения жителем Ростовской области противоправных действий в отношении несовершеннолетних», — прокомментировали в Следкоме.
Ранее в соцсетях опубликовали видео самого нападения.