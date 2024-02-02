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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Бастрыкин отреагировал на жалобы об избиении детей водителем автобуса на Дону

Бастрыкин отреагировал на жалобы об избиении детей водителем автобуса на Дону

2 февраля 2024, 05:23
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке после жалобы на водителя автобуса, который бьет детей, сообщили в региональном УСКР.

Жалобы в Интернете появились от жителей хутора Верхнеподпольного в Аксайском районе. Они заявили, что водитель автобуса избивает их детей.

Сейчас в региональном УСКР проводятся проверочные мероприятия. Теперь Бастрыкин поручил доложить о ходе и промежуточных результатах проверки.

СК проверит жалобы на водителя автобуса, избившего детей в Ростовской области
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«Председателю СК России будет доложено о проверке по факту совершения жителем Ростовской области противоправных действий в отношении несовершеннолетних», — прокомментировали в Следкоме.

Ранее в соцсетях опубликовали видео самого нападения.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Бастрыкин#Жалобы#Проверка#СКР#Избиение#Происшествия
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