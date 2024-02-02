День сурка в Ростове, где все еще ищут деньги на парк Горького и рушатся дома

Обновить парк должны были еще в 2022 году. Однако траты постоянно пересчитывали из-з инфляции, а также перенаправляли на другие более важные проекты. Сейчас стоимость работ снова нужно посчитать заново с учетом высокой инфляции на строительные материалы. По последним подсчетам, на реконструкцию планировалось потратить 700 миллионов рублей.