День сурка в Ростове, где все еще ищут деньги на парк Горького и рушатся дома

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
В городской администрации рассказали «РБК Ростов», что в этом году не смогут организовать реконструкцию парка имени Горького. На это снова не нашли денег.
Обновить парк должны были еще в 2022 году. Однако траты постоянно пересчитывали из-з инфляции, а также перенаправляли на другие более важные проекты. Сейчас стоимость работ снова нужно посчитать заново с учетом высокой инфляции на строительные материалы. По последним подсчетам, на реконструкцию планировалось потратить 700 миллионов рублей.
При хорошем стечении обстоятельств эти средства заложат в бюджет города на 2025 год.
В Telegram-канале «Ростов-папа» появилась информация об обрушении многоквартирного дома в переулке Островского, 105/65. Жильцы сообщают, что от дома начали отпадать листы оцинковки с крыши лифта, также там осыпается штукатурка, падают кирпичи.
Собственники добавляют, что жаловались на состояние дома в различные инстанции, в том числе УК и районную прокуратуру. Там их заверили, что со зданием «все в порядке».
«Даже акты есть выполненных работ, правда собственники не в курсе, когда они проходили», — сообщает Telegram-канал.
Жильцы жалуются, что им страшно выходить из дома из-за неустойчивости кирпичей и штукатурки. Ситуация с домом на Островского стала более актуальной после обрушения пятиэтажки на Нариманова, 72/3.
Зоологи напомнили «КВУ», что степных сурков-байбаков принято считать предсказателями скорого наступления весны. По традиции, чтобы узнать, когда придет тепло, зоологи 2 февраля следят, вылезут ли из спячки животные. Если сурки проснутся, то, значит, весна уже близко. В противном случае стоит ждать затяжного окончания зимы.
В намеченную дату в Ростовской области сурки так и не показались из своих нор. Они до сих пор находятся в спячке. Зоологи пояснили, что сурки просыпаются, когда на протяжении нескольких дней установилась плюсовая температура воздуха.
Синоптики также прогнозируют в Ростовской области в феврале морозы и снегопады. Вероятно, ждать скорого наступления весны действительно не стоит.