Две машины насмерть сбили пешехода в Ростове-на-Дону

Вечером 1 февраля около 19:20 произошла авария на улице Левобережная в Ростове-на-Дону. Водитель Infiniti сбил человека, пытавшегося перебежать дорогу. Затем на сбитого пешехода наехал другой автомобиль Hyundai Solaris, который двигался в том же направлении.