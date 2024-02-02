Две машины насмерть сбили пешехода в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:14
Вечером 1 февраля около 19:20 произошла авария на улице Левобережная в Ростове-на-Дону. Водитель Infiniti сбил человека, пытавшегося перебежать дорогу. Затем на сбитого пешехода наехал другой автомобиль Hyundai Solaris, который двигался в том же направлении.
«В результате этого ДТП, пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции проводят проверку для выяснения обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.
Отмечается, что личность погибшего пока установить не удалось.
Ранее в Волгодонске женщина попала в медучреждение после жесткой аварии на перекрестке.
До этого один погиб и четверо получили ранения из-за любителя ездить на большой скорости в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.