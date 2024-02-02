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Экс-главврача больницы в Ростове осудили из-за гибели «краснодарского каннибала»

Экс-главврача больницы в Ростове осудили из-за гибели «краснодарского каннибала»

2 февраля 2024, 14:32
Фото: moosharella/cc by 2.0/flickr.com
Экс-главврача больницы в Ростове осудили из-за гибели «краснодарского каннибала»
Суд огласил приговор бывшему главному врачу тюремной больницы МОТБ-19 в Ростове-на-Дону Тиграна Мкртчяна из-за халатности, сообщает «Ъ-Кубань».

Мкртчяна признали виновным в халатности, которая повлекла гибель человека. Речь идет о Дмитрии Бакшееве, скончавшемся в больнице из-за осложнений при диабете. Сам он был осужден за жестокое убийство женщины и его в СМИ прозвали «краснодарским каннибалом».

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«Ему не оказались медицинскую помощь и он умер. У него оказались порезы на руках и многочисленные ссадины, но факт пыток в суде не доказали», — пишет издание.

Отмечается, что Мкртчяна признали виновным и отправили в колонию на два года.

До этого огласили приговор в отношении троих врачей этой же больницы по делу о пытках людей. СМИ писали, что пациентов привязывали к кроватям, не кормили и не лечили, а также избивали.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Халатность#МОТБ-19#Краснодарский каннибал
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