Экс-главврача больницы в Ростове осудили из-за гибели «краснодарского каннибала»

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Мкртчяна признали виновным в халатности, которая повлекла гибель человека. Речь идет о Дмитрии Бакшееве, скончавшемся в больнице из-за осложнений при диабете. Сам он был осужден за жестокое убийство женщины и его в СМИ прозвали «краснодарским каннибалом».
«Ему не оказались медицинскую помощь и он умер. У него оказались порезы на руках и многочисленные ссадины, но факт пыток в суде не доказали», — пишет издание.
Отмечается, что Мкртчяна признали виновным и отправили в колонию на два года.
До этого огласили приговор в отношении троих врачей этой же больницы по делу о пытках людей. СМИ писали, что пациентов привязывали к кроватям, не кормили и не лечили, а также избивали.