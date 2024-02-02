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Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

«Карлики, татуировки и дети-великаны»: как развлекались ростовчане в 19 веке

«Карлики, татуировки и дети-великаны»: как развлекались ростовчане в 19 веке

2 февраля 2024, 15:50
Фото: loc.gov/cc0/flickr.com
«Карлики, татуировки и дети-великаны»: как развлекались ростовчане в 19 веке

Краевед рассказал, как развлекались жители Ростова и Нахичевани в 19 веке

Как развлекались ростовцы и нахичеванцы в конце девятнадцатого − начале двадцатого веков? Пожалуй, так же, как и мы. Ходили в театры, рестораны. Любили посещать цирки-шапито, гулять в парках.

Но есть и существенные отличия того отдыха от нашего. Некоторые развлечения сегодня могут нам показаться совершенно странными и даже ненормальными.

Например, людей с различными аномалиями выставляли на всеобщее обозрение. И горожане за деньги приходили на них посмотреть. Ужасно, конечно. Но никто тогда не считал это чем-то некрасивым и унижающим человеческое достоинство. Более того, демонстрировали даже детей с различными отклонениями. Что, конечно, сегодня вообще кажется диким.

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Большую работу по изучению дореволюционного отдыха ростовцев провела краевед Оксана Мордовина. В частности, в статье «Развлечения дореволюционного Ростова», опубликованной на сайте «Ростово-Нахичеванский Пегас», она пишет:

«На удивление публики привозили в наш город диковинных и несчастных карликов и „детей-великанов“.

«Открыта выставка! Трое детей-великанов: Анна 6 лет − вес 77 килограммов, Герман в 7 лет весит 80 кг, Ида 9 лет имеет вес почти 96 кг…»

С 10 утра до 10 вечера бедные дети должны были быть у горожан на виду в доме Котлярова на Садовой улице, напротив Азовского банка. А в городском саду можно было увидеть 10-летнюю Элизу весом больше 100 с лишним кг».

«А в городском саду можно было увидеть 10-летнюю Элизу весом больше 100 с лишним кг».«А в городском саду можно было увидеть 10-летнюю Элизу весом больше 100 с лишним кг».
«А в городском саду можно было увидеть 10-летнюю Элизу весом больше 100 с лишним кг».
Фото: loc.gov/cc0/flickr.com

Несчастных детей надо было обследовать, лечить (думаю, они страдали какими-то эндокринными заболеваниями), а не наживаться на их несчастье.

Но такие были нравы тогда. Подобные действа не считались постыдными, раз уж городские власти разрешали показывать «детей-великанов» и карликов ростовской публике.

А еще фурор в обществе в то время вызывали татуированные люди, особенно женщины. Это сегодня у многих девушек красуются модные тату. А тогда… Тогда это было чудом невиданным.

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Оксана Мордовина в статье «Развлечения дореволюционного Ростова» пишет:

«Татуированные дамы» конца 19-го века были первыми женщинами, бросившимися на «амбразуру» общественного мнения. А в начале 19-го века гастролеры стали предлагать своим посетителям как достопримечательность интермедии в виде татуированных мужчин. Также пользовались невероятной популярностью в нашем городе различные островитянки».

Больше всего потрясения татуированные женщины вызывали в армянской патриархальной Нахичевани. Толпы нахичеванцев приходили посмотреть на них.

Больше всего потрясения татуированные женщины вызывали в армянской патриархальной Нахичевани. Толпы нахичеванцев приходили посмотреть на них.Больше всего потрясения татуированные женщины вызывали в армянской патриархальной Нахичевани. Толпы нахичеванцев приходили посмотреть на них.
Больше всего потрясения татуированные женщины вызывали в армянской патриархальной Нахичевани. Толпы нахичеванцев приходили посмотреть на них.
Фото: Guido Boggiani/cc0/wiki

Так, например, в рекламной заметке того времени было написано, что в «Луна-парке» в Нахичевани-на-Дону выступает татуированная женщина. Мол, «это живая редкость». Сообщалось также о том, что девушка, чтобы украсить свое тело рисунками, перенесла «несчетное число уколов». Эту женщину называли «самым большим чудом в мире». Девушка, кстати, была американкой. Ее называли «живой татуированной американской красавицей».

Вот такое развлечение было у наших предков − посмотреть тату на женском теле. Эх, наивные, не видели они наших девушек!

Ну, а если говорить серьезно, то изучение развлечений прошлых лет очень поучительно. Ведь таким образом мы узнаем, какие нравы царили в обществе, чем жили и чему радовались наши предки. С моей точки зрения, это очень важно для правильного понимания истории.

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