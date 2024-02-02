«Карлики, татуировки и дети-великаны»: как развлекались ростовчане в 19 веке

Например, людей с различными аномалиями выставляли на всеобщее обозрение. И горожане за деньги приходили на них посмотреть. Ужасно, конечно. Но никто тогда не считал это чем-то некрасивым и унижающим человеческое достоинство. Более того, демонстрировали даже детей с различными отклонениями. Что, конечно, сегодня вообще кажется диким.