Климатолог Иошпа предупредил о февральских морозах и снегопаде в Ростове

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Климатолог подчеркивает, что в декабре 2023 года температура воздуха в Ростовской области наблюдалась немного выше нормы. Но январь показал, что ничего удивительного с погодой этой зимой на Дону не происходит.
«В прежние годы считали, что зимы становились теплее. Но эта зима абсолютно типичная для Ростовской области», — отмечает Александр Иошпа.
Собеседник высказывает мнение, что ни о каком глобальном потеплении пока говорить не следует. Для этого, на его взгляд, попросту нет причин.
В феврале ожидается заток холодного воздуха и наступление минусовых температур с появлением снега.
«Снег еще будет, это совершенно точно», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что борьба с глобальным потеплением может обойтись Ростовской области в 117 млрд рублей.