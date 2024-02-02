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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Климатолог Иошпа предупредил о надвигающемся холоде и снеге в феврале в Ростове

Климатолог Иошпа предупредил о февральских морозах и снегопаде в Ростове

2 февраля 2024, 09:43
Фото: rostovgazeta.ru
Климатолог Иошпа предупредил о надвигающемся холоде и снеге в феврале в Ростове
Заток холода ожидается в феврале в Ростовской области, и снег еще выпадет, сообщил RostovGazeta климатолог ЮФУ Александр Иошпа.

Климатолог подчеркивает, что в декабре 2023 года температура воздуха в Ростовской области наблюдалась немного выше нормы. Но январь показал, что ничего удивительного с погодой этой зимой на Дону не происходит.

«В прежние годы считали, что зимы становились теплее. Но эта зима абсолютно типичная для Ростовской области», — отмечает Александр Иошпа.

Собеседник высказывает мнение, что ни о каком глобальном потеплении пока говорить не следует. Для этого, на его взгляд, попросту нет причин.

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В феврале ожидается заток холодного воздуха и наступление минусовых температур с появлением снега.

«Снег еще будет, это совершенно точно», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что борьба с глобальным потеплением может обойтись Ростовской области в 117 млрд рублей.

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