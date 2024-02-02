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Квадроциклы и свежую рыбу доставили бойцам СВО из Ростовской области

Квадроциклы и свежую рыбу доставили бойцам СВО из Ростовской области

2 февраля 2024, 05:42
Фото: 1MI
Из Ростовской области для участников спецоперации привезли необходимые вещи и продукты, сообщили в правительстве региона.
Сюжет
СВО

Партию военно-технической помощи доставили бойцам десантно-штурмового батальона. В этом подразделении служат мобилизованные из донского региона.

«Бойцам привезли два квадроцикла, генераторы, тепловую пушку, радиостанции. Все это просило командование батальона», — уточнили в облправительстве.

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Кроме того, военнослужащие получили продукты, в том числе баранину и свежую рыбу. Их собрали жители Семикаракорского района.

Отмечается, что отличившимся военнослужащим вручили знаки «За ратную службу».

Ранее осужденный экс-глава Азова Владимир Ращупкин отправился на СВО добровольцем. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#СВО#Продукты#Рыба#Правительство#Семикаракорский район#Баранина
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