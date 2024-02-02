Квадроциклы и свежую рыбу доставили бойцам СВО из Ростовской области

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Партию военно-технической помощи доставили бойцам десантно-штурмового батальона. В этом подразделении служат мобилизованные из донского региона.
«Бойцам привезли два квадроцикла, генераторы, тепловую пушку, радиостанции. Все это просило командование батальона», — уточнили в облправительстве.
Кроме того, военнослужащие получили продукты, в том числе баранину и свежую рыбу. Их собрали жители Семикаракорского района.
Отмечается, что отличившимся военнослужащим вручили знаки «За ратную службу».
Ранее осужденный экс-глава Азова Владимир Ращупкин отправился на СВО добровольцем. Материал на эту тему читайте по ссылке.