Массовый снос домов начнется в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Речь идет о домах на улицах Токарная, 82/2, Республиканская, 76, Лермонтовская, 46, Города Волос, 122. Также в список попали здания по улицам Рельефная, 3, 8-я Линия, 50, 38-я Линия и 25-я Линия.
К примеру, 8-я Линия, 50, согласно открытым данным, является Доходным домом Савельева. Под этим здание заберут земельный участок, а также проведут оценку стоимости помещений для выплаты компенсации собственникам.
Если договориться на получится, что эти вопросы будут решаться через суд.
Напомним, что 28 января в Ростове обрушился подъезд аварийного жилого дома на улице Нариманова. Жильцов эвакуировали накануне, в результате происшествия никто не пострадал.
Какие еще здания предстоит снести, читайте в расширенном материале RostovGazeta.