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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Массовый снос домов начнется в Ростове-на-Дону

Массовый снос домов начнется в Ростове-на-Дону

2 февраля 2024, 10:35
Фото: rostov-gorod.ru
Массовый снос домов начнется в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону планируется изъять земельные участки под домами, которые признаны аварийными, говорится в документации на сайте администрации.

Речь идет о домах на улицах Токарная, 82/2, Республиканская, 76, Лермонтовская, 46, Города Волос, 122. Также в список попали здания по улицам Рельефная, 3, 8-я Линия, 50, 38-я Линия и 25-я Линия.

К примеру, 8-я Линия, 50, согласно открытым данным, является Доходным домом Савельева. Под этим здание заберут земельный участок, а также проведут оценку стоимости помещений для выплаты компенсации собственникам.

В Ростове-на-Дону снесут два многоквартирных дома
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Если договориться на получится, что эти вопросы будут решаться через суд.

Напомним, что 28 января в Ростове обрушился подъезд аварийного жилого дома на улице Нариманова. Жильцов эвакуировали накануне, в результате происшествия никто не пострадал.

Какие еще здания предстоит снести, читайте в расширенном материале RostovGazeta.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Аварийные дома#Администрация#Происшествия#Земельные участки
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