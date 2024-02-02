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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Демонтаж незаконных ларьков обойдется Ростову в 4,3 млн рублей

Массовый снос ларьков запланировали в Ростове

2 февраля 2024, 12:42
Фото: rostov-gorod.ru
Демонтаж незаконных ларьков обойдется Ростову в 4,3 млн рублей

Демонтаж незаконных ларьков обойдется Ростову в 4,3 млн рублей

Власти Ростова ищут подрядчика, который займется демонтажом нелегальных ларьков, сообщается на сайте государственных закупок.

9 февраля станет известен подрядчик, которому поручат демонтаж и утилизацию незаконных ларьков в Ростове. За работу он получит 4,3 миллиона рублей.

В документах к закупке описывается, что демонтаж производится под надзором приставов. Разобранную конструкцию ларька затем отвезут на штрафную площадку. Если ее не заберут в оговоренный срок, то власти отправят ее на утилизацию.

Все табачные ларьки могут запретить в Ростовской области
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Также уточняется, что ежедневно подрядчику предстоит вывозить, как минимум, семь ларьков. Он должен будет делать фото до и после их перемещения.

Напомним, Ростов оказался лидером в России по количеству табачных ларьков. Урбанист Артемий Зайцев объяснил, почему сложилась такая ситуация.

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