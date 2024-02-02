Массовый снос ларьков запланировали в Ростове

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
9 февраля станет известен подрядчик, которому поручат демонтаж и утилизацию незаконных ларьков в Ростове. За работу он получит 4,3 миллиона рублей.
В документах к закупке описывается, что демонтаж производится под надзором приставов. Разобранную конструкцию ларька затем отвезут на штрафную площадку. Если ее не заберут в оговоренный срок, то власти отправят ее на утилизацию.
Также уточняется, что ежедневно подрядчику предстоит вывозить, как минимум, семь ларьков. Он должен будет делать фото до и после их перемещения.