«Молоко» на дорогах: водителей предупредили о возможных ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Риск дорожных аварий возрастет на трассах региона в ближайшие дни. В области будет наблюдаться густой туман. Водителей просят не разгоняться на дорогах, соблюдать дистанцию и боковой интервал и не идти на обгон. Дело в том, что в условиях тумана увидеть встречную машину практически невозможно.
Осторожнее стоит быть и пешеходам. Им рекомендуют переходить проезжую часть исключительно по переходам и по сигналу светофора.
Ранее две машины насмерть сбили пешехода в Ростове-на-Дону. Авария произошла на набережной вечером 1 февраля. Личность погибшего пока не установили.