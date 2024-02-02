«Молоко» на дорогах: водителей предупредили о возможных ДТП в Ростовской области

Риск дорожных аварий возрастет на трассах региона в ближайшие дни. В области будет наблюдаться густой туман. Водителей просят не разгоняться на дорогах, соблюдать дистанцию и боковой интервал и не идти на обгон. Дело в том, что в условиях тумана увидеть встречную машину практически невозможно.