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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Автомобилистов просят проявить предельную внимательность на дорогах из-за сильного тумана

«Молоко» на дорогах: водителей предупредили о возможных ДТП в Ростовской области

2 февраля 2024, 15:52
Фото: 1MI
Автомобилистов просят проявить предельную внимательность на дорогах из-за сильного тумана

Водителей предупредили о густом тумане на дорогах в Ростовской области

Автомобилистов просят проявить предельную внимательность на дорогах из-за сильного тумана, сообщает пресс-служба ГИБДД Ростовской области.

Риск дорожных аварий возрастет на трассах региона в ближайшие дни. В области будет наблюдаться густой туман. Водителей просят не разгоняться на дорогах, соблюдать дистанцию и боковой интервал и не идти на обгон. Дело в том, что в условиях тумана увидеть встречную машину практически невозможно.

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Осторожнее стоит быть и пешеходам. Им рекомендуют переходить проезжую часть исключительно по переходам и по сигналу светофора.

Ранее две машины насмерть сбили пешехода в Ростове-на-Дону. Авария произошла на набережной вечером 1 февраля. Личность погибшего пока не установили.

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