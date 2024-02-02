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Мясо резко подорожало в Ростовской области за неделю

Мясо резко подорожало в Ростовской области за неделю

2 февраля 2024, 05:55
Фото: 1MI
В Ростовской области за неделю в большую сторону изменилась стоимость мяса, сообщает Ростовстат.

За это время подорожала говядина и сейчас в среднем килограмм стоит 507 рублей. Дешевле всего ее покупать в Волгодонске, а самые дорогие товары в Таганроге.

Кроме того, выросли в цене свинина (сейчас 358 рублей за кг) и баранина, она стоила 597 рублей, теперь стоимость достигает 603 рублей за килограмм. Дороже за этот период стала и колбаса.

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Однако за неделю подешевели курица и сметана. При этом опять начался рост цен на яйца, сейчас в среднем десяток стоит 130 рублей.

Ранее эксперты рассказали, где самое дешевое мясо в донском регионе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

А до этого ЦБ заявил об инфляции на Дону на уровне 7,2%.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инфляция#Подорожание#Мясо#Колбаса#Курица#Свинина#Баранина#Говядина
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