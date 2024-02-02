Мясо резко подорожало в Ростовской области за неделю

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
За это время подорожала говядина и сейчас в среднем килограмм стоит 507 рублей. Дешевле всего ее покупать в Волгодонске, а самые дорогие товары в Таганроге.
Кроме того, выросли в цене свинина (сейчас 358 рублей за кг) и баранина, она стоила 597 рублей, теперь стоимость достигает 603 рублей за килограмм. Дороже за этот период стала и колбаса.
Однако за неделю подешевели курица и сметана. При этом опять начался рост цен на яйца, сейчас в среднем десяток стоит 130 рублей.
Ранее эксперты рассказали, где самое дешевое мясо в донском регионе. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
А до этого ЦБ заявил об инфляции на Дону на уровне 7,2%.