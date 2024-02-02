«Нам страшно»: ростовчане заявили об еще одном разрушающемся многоквартирном доме

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Они рассказали, что начали отпадать листы оцинковки с крыши лифта, осыпаться штукатурка и выпадать кирпичи. По их словам, собственники квартир обращались в различные инстанции, в том числе УК и районную прокуратуру.
«Они получили ответ, что все в порядке, все устранено. Даже акты есть выполненных работ, правда собственники не в курсе, когда они проходили», — говорится в публикации.
Ростовчане добавили, что им страшно выходить из подъезда из-за опасений падения штукатурки.
Добавим, что на прошлых выходных частично обрушился дом на улице Нариманова, никто не пострадал. Теперь его планируется расселить в 2024 году.