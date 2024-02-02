rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

«Нам страшно»: ростовчане заявили о еще одном разрушающемся многоквартирном доме

«Нам страшно»: ростовчане заявили об еще одном разрушающемся многоквартирном доме

2 февраля 2024, 08:17
Фото: ТГ канал «Ростов Папа»
«Нам страшно»: ростовчане заявили о еще одном разрушающемся многоквартирном доме

Ростовчане заявили об еще одном разрушающемся многоквартирном доме

В Ростове-на-Дону рушится многоквартирный дом в переулке Островского, 105/65, сообщили местные жители в Telegram-канале «Ростов-папа».

Они рассказали, что начали отпадать листы оцинковки с крыши лифта, осыпаться штукатурка и выпадать кирпичи. По их словам, собственники квартир обращались в различные инстанции, в том числе УК и районную прокуратуру.

«Они получили ответ, что все в порядке, все устранено. Даже акты есть выполненных работ, правда собственники не в курсе, когда они проходили», — говорится в публикации.

Они рассказали, что начали отпадать листы оцинковки с крыши лифта, осыпаться штукатурка и выпадать кирпичи.Они рассказали, что начали отпадать листы оцинковки с крыши лифта, осыпаться штукатурка и выпадать кирпичи.
Они рассказали, что начали отпадать листы оцинковки с крыши лифта, осыпаться штукатурка и выпадать кирпичи.
Фото: ТГ канал «Ростов Папа»
Появилось видео спасения животных из обрушившегося дома на Нариманова в Ростове
Узнать подробнее
«Нам страшно»: ростовчане заявили о еще одном разрушающемся многоквартирном доме
Видео: ТГ канал «Ростов Папа»

Ростовчане добавили, что им страшно выходить из подъезда из-за опасений падения штукатурки.

Добавим, что на прошлых выходных частично обрушился дом на улице Нариманова, никто не пострадал. Теперь его планируется расселить в 2024 году.

Читайте также:
Жильцам рухнувшего дома на Нариманова в Ростове предложили судиться за компенсацииПоявилось видео спасения животных из обрушившегося дома на Нариманова в РостовеВолонтеры пытаются спасти животных из рухнувшего дома на Нариманова в Ростове
#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Обрушение#Многоквартирный дом#Управляющая компания#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области жители спасают животных, бьют детей и грозятся взорвать УК
Вчера, 17:37
Жильцам рухнувшего дома на Нариманова в Ростове предложили судиться за компенсации
Вчера, 15:48
Как спасатели, рискуя жизнью, выносили умирающих кошек из рухнувшего дома в Ростове
Вчера, 15:43
В Ростове отремонтируют три фонтана
Вчера, 14:26
Обидчивого монтажника в Ростове будут судить за обрезанную страховку коллеги
Вчера, 14:10
Ростовчане рассказали, как в роще на Береговой в Ростове разрастается свалка
Вчера, 14:01