«Попробуйте позже»: ростовчанин пожаловался на проблемы с выдачей загранпаспорта

Михаил [имя изменено по его просьбе — прим. редакции] рассказывает, что для получения загранпаспорта подал документы в приложении «Госуслуги» — сделал фотографии, приложил заявление. Система прислала ему квитанцию на оплату госпошлины и сообщила о необходимости выбора даты и времени для посещения отдела.