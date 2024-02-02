«Попробуйте позже»: ростовчанин пожаловался на проблемы с выдачей загранпаспорта

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Михаил [имя изменено по его просьбе — прим. редакции] рассказывает, что для получения загранпаспорта подал документы в приложении «Госуслуги» — сделал фотографии, приложил заявление. Система прислала ему квитанцию на оплату госпошлины и сообщила о необходимости выбора даты и времени для посещения отдела.
«Но сделать это оказалось невозможно. После записи появлялось сообщение: „Не сработало. Попробуйте снова или зайдите позже“. Это происходит уже две недели», — сокрушается Михаил.
В службе поддержки сервиса «Госуслуги» сообщили, что никаких ограничений и технических затруднений на текущий момент на портале не зафиксировано.
«Необходимо проверить версию приложения на актуальность. Также мы всегда рекомендуем попробовать зарегистрироваться в веб-версии, а также повторить попытку по форме записи на прием в ведомство», — порекомендовали в службе поддержки.
В пресс-службе МВД по Ростовской области разъяснили, что в отделе, в который пытался записаться Михаил, прием возможен только в первую и третью субботы месяца.
«Поэтому, если человек записывался в не приемные дни, возможно, и выдавало ошибку», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее RostovGazeta выясняла, можно ли в Ростовской области получить загранпаспорт нового образца.