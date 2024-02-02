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Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

«Не сработало»: ростовчанин пожаловался на проблемы с выдачей загранпаспорта

«Попробуйте позже»: ростовчанин пожаловался на проблемы с выдачей загранпаспорта

2 февраля 2024, 08:46
Фото: 1MI
«Не сработало»: ростовчанин пожаловался на проблемы с выдачей загранпаспорта

Ростовчанин пожаловался на невозможность получить загранпаспорт

В редакцию RostovGazeta обратился житель Ростова. Он сообщил, что уже вторую неделю не может записаться на выдачу загранпаспорта на «Госуслугах».

Михаил [имя изменено по его просьбе — прим. редакции] рассказывает, что для получения загранпаспорта подал документы в приложении «Госуслуги» — сделал фотографии, приложил заявление. Система прислала ему квитанцию на оплату госпошлины и сообщила о необходимости выбора даты и времени для посещения отдела.

«Но сделать это оказалось невозможно. После записи появлялось сообщение: „Не сработало. Попробуйте снова или зайдите позже“. Это происходит уже две недели», — сокрушается Михаил.

Записаться на прием выдачи загранпаспорта житель Ростова не мог две недели Записаться на прием выдачи загранпаспорта житель Ростова не мог две недели
Записаться на прием выдачи загранпаспорта житель Ростова не мог две недели
Фото: читатель / rostovgazeta.ru

В службе поддержки сервиса «Госуслуги» сообщили, что никаких ограничений и технических затруднений на текущий момент на портале не зафиксировано.

«Необходимо проверить версию приложения на актуальность. Также мы всегда рекомендуем попробовать зарегистрироваться в веб-версии, а также повторить попытку по форме записи на прием в ведомство», — порекомендовали в службе поддержки.

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В пресс-службе МВД по Ростовской области разъяснили, что в отделе, в который пытался записаться Михаил, прием возможен только в первую и третью субботы месяца.

«Поэтому, если человек записывался в не приемные дни, возможно, и выдавало ошибку», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее RostovGazeta выясняла, можно ли в Ростовской области получить загранпаспорт нового образца.

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