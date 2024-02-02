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Posted Сегодня, 17:45

Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

Регламент по устранению аварий на электросетях введут в Ростовской области

После «шторма века» в Ростовской области примут план устранения аварий на ЛЭП

2 февраля 2024, 17:45
Фото: Правительство Ростовской области
Регламент по устранению аварий на электросетях введут в Ростовской области
Регламент по устранению аварий на электросетях введут в Ростовской области, сообщается на сайте правительства региона.

В Ростовской области оценили последствия «шторма века» для инфраструктуры региона. Напомним, в декабре из-за наледи, сильного ветра тысячи местных жителей оставались без света. Аварии на ЛЭП приходилось устранять круглосуточно в условиях сильной непогоды.

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Власти решили для таких случаев разработать регламент взаимодействия между сетевыми организациями и муниципалитетами при устранении нарушений в электросетях.

Дело в том, что серьезной проблемой остается наличие бесхозных объектов электроснабжения. Их необходимо как можно скорее принять на баланс, чтобы в случае ЧП иметь возможность оперативно устранить аварию.

Напомним, тысячи ростовчан будут оставаться без света в начале февраля.

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