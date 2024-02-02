После «шторма века» в Ростовской области примут план устранения аварий на ЛЭП

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
В Ростовской области оценили последствия «шторма века» для инфраструктуры региона. Напомним, в декабре из-за наледи, сильного ветра тысячи местных жителей оставались без света. Аварии на ЛЭП приходилось устранять круглосуточно в условиях сильной непогоды.
Власти решили для таких случаев разработать регламент взаимодействия между сетевыми организациями и муниципалитетами при устранении нарушений в электросетях.
Дело в том, что серьезной проблемой остается наличие бесхозных объектов электроснабжения. Их необходимо как можно скорее принять на баланс, чтобы в случае ЧП иметь возможность оперативно устранить аварию.
Напомним, тысячи ростовчан будут оставаться без света в начале февраля.