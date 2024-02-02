Решали тесты за 3 тысячи: в Ростове задержаны организаторы канала незаконной миграции

47-летняя ростовчанка и двое ее знакомых за плату в размере от трех до шести тысяч рублей выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства государства. Сама женщина работала в организации, специализирующейся на такого рода экзаменах. А потому она без препятствий сама вносила ответы в экзаменационные бланки.