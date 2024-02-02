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Published Сегодня, 18:34

Modified Сегодня, 18:36

Updated Сегодня, 18:36

Трое ростовчан подозреваются в организации незаконной миграции

Решали тесты за 3 тысячи: в Ростове задержаны организаторы канала незаконной миграции

2 февраля 2024, 18:34
Фото: 1MI
Трое ростовчан подозреваются в организации незаконной миграции

Полиция задержала ростовчан за организацию канала незаконной миграции

Трое ростовчан подозреваются в организации незаконной миграции, рассказали в полиции города.

47-летняя ростовчанка и двое ее знакомых за плату в размере от трех до шести тысяч рублей выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства государства. Сама женщина работала в организации, специализирующейся на такого рода экзаменах. А потому она без препятствий сама вносила ответы в экзаменационные бланки.

Благодаря этому, мигранты могли в обход экзаменов претендовать на получение российского гражданства, а также оформление патентов, временной регистрации и вида на жительство.

Во время обысков у подозреваемых нашли рукописные ответы на экзаменационные вопросы, средства связи и около 800 тысяч рублей наличных денег.

Возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.

Ранее политолог Сухарь рассказал, почему в Ростовской области возникают проблемы с мигрантами.

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