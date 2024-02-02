Ростовчанам рассказали, как легко накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Многие люди задумываются, как получить деньги на первый взнос при покупке жилья в ипотеку. Начать собирать нужную сумму может показаться сложной задачей, портал newia.ru собрал несколько приемов, которые помогут вам справиться с этим.
Прежде всего, стоит обратить внимание на возможность уменьшения расходов. Проанализируйте свои ежемесячные затраты и определите, где можно сэкономить. Возможно, стоит меньше посещать кафе и отказаться от ненужных подписок или услуг, которыми редко используетесь. Один из способов сократить расходы — откладывать часть заработной платы каждый месяц. Можно настроить автоматический перевод на сберегательную карту или открыть отдельный счет, куда будут перечисляться деньги регулярно. Таким образом, будете незаметно копить необходимую сумму.
Также можно задуматься о возможности получения дополнительного дохода. Если имеется свободное время, можно работать на неполный рабочий день или временно подрабатывать. Так вы сможете быстрее собрать деньги.
Продажа имущества, которое вам больше не нужно, или инвестирование небольшой суммы в акции или другие финансовые инструменты помогут увеличить капитал. Не забывайте также о возможности получить помощь от членов семьи или близких людей. Возможно, они смогут дать вам деньги взаймы или помочь с нужной суммой для первоначального платежа. Следует помнить, что сбор нужной суммы может занять время, поэтому рекомендуется заранее планировать свои финансы и быть дисциплинированным при накоплении денег.
Следует избегать бесполезных трат, которые могут нарушить ваш бюджет. Не заходите в магазины без списка покупок, чтобы не спускать деньги зря под влиянием эмоций. Перед покупкой хорошо подумайте, действительно ли вам это необходимо.
Если вы планируете покупать одежду, то рекомендуется ждать сезонных распродаж, чтобы приобретать товары со значительной скидкой. Стоит обратить внимание на специальные акции, которые проводятся в некоторых магазинах. Это поможет вам сэкономить значительную сумму денег.
Благодаря этому вы сможете приобрести нужный товар по более выгодной цене.
Вы можете получать деньги от своего хобби. Ваше увлечение может приносить не только радость, но и доход. Попробуйте сочетать приятное с полезным — это может быть что угодно: занятия репетиторством, фотосессии, предоставление услуг маникюра, создание свадебных причесок или обучение игре на гитаре. Обязательно расскажите своим знакомым и разместите информацию о своих талантах на страницах в социальных сетях.
Есть много способов увеличить свои сбережения, помимо того, чтобы положить их в банк. В настоящее время доступны различные возможности для начинающего инвестора: от индивидуальных инвестиционных счетов до инвестиционных фондов. Конечно, чем больше прибыль, тем больше риск потерять средства.
Поэтому каждый человек должен выбирать свою стратегию инвестирования, основываясь на своей готовности к риску. Здесь нет единственно правильного решения: главное понять, что не стоит вкладывать все деньги в высокорисковые инструменты. Лучше создать портфель из активов с разными уровнями риска, чтобы в случае убытков не потерять все сбережения.
Можно дать вторую жизнь предметам. Одежда, техника, электроника, которые уже не нужны, могут быть проданы — например, на онлайн-площадках. Предметы, которые больше не пригодятся вам, могут быть полезны другим людям, и вы получите дополнительный доход.
Для сбора денег на первый взнос по ипотеке рекомендуется самостоятельно откладывать их, а не обращаться за займом. Лучше, если сумма, которую удается отложить каждый месяц, станет такой же, как будущий ежемесячный платеж по ипотеке. Чтобы копить деньги быстрее, старайтесь откладывать большую сумму, чем планировали изначально.