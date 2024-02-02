Ростовчанам рассказали, как легко накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Продажа имущества, которое вам больше не нужно, или инвестирование небольшой суммы в акции или другие финансовые инструменты помогут увеличить капитал. Не забывайте также о возможности получить помощь от членов семьи или близких людей. Возможно, они смогут дать вам деньги взаймы или помочь с нужной суммой для первоначального платежа. Следует помнить, что сбор нужной суммы может занять время, поэтому рекомендуется заранее планировать свои финансы и быть дисциплинированным при накоплении денег.